Реализацию плана развития Новосибирского научного центра обсудили в региональном правительстве

Отчет о ходе исполнения дорожной карты по реализации плана развития Новосибирского научного центра как территории с высокой концентрацией исследований и разработок за 2019 год представил министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Дорожная карта предусматривала почти 70 мероприятий, охватывающих 15 направлений. Так, в рамках работы по созданию научных центров мирового уровня в Новосибирской области в этом году подведены итоги конкурсного отбора математических центров и центров геномных исследований, при этом в деятельности трех из семи созданных в 2019 году центров будут принимать участие новосибирские ученые. В рамках обновления приборной базы 14 научных организаций Новосибирской области получили гранты на сумму около миллиарда рублей, что составляет почти четверть всех выделенных на это федеральных средств.

Также участники заседания рассмотрели проект дорожной карты на 2020-2021 годы. С учетом опыта реализации плана развития Новосибирского научного центра выделено десять направлений работы, предполагающих проведение 70 мероприятий уже в 2020 году.

Большое внимание в ходе заседания Совета было уделено включению в план развития Новосибирского научного центра дополнительных спортивных объектов, реализации проектов в сфере здравоохранения Новосибирского научного центра, а также повышению транспортной доступности Академгородка.

Так, в ходе обсуждения, губернатор поручил проработать вопрос о возведении в верхней зоне новосибирского Академгородка современного универсального спортивного центра.

Участники заседания рассмотрели развитие пригородного железнодорожного сообщения на южном направлении. Напомним, что по поручению Губернатора Андрея Травникова, для улучшения транспортной доступности Советского района города Новосибирска, играющего ключевую роль в проекте «Академгородок 2.0», с 8 декабря 2019 года назначены три пригородных поезда на участке Новосибирск – Бердск. Дополнительные поезда курсируют ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области