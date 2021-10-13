Bloomberg сообщает, что Apple может сократить производство iPhone 13 в 2021 году из-за глобальной нехватки чипов.

— Apple, вероятно, сократит прогнозируемые объемы производства iPhone 13 на 2021 год на 10 миллионов единиц из-за продолжительной нехватки микрочипов, — пишет агентство со ссылкой на источники.

По данным собеседников Bloomberg, компания ожидала, что за последние три месяца года произведет 90 миллионов новых моделей iPhone, но теперь уведомляет партнеров-производителей, что общий объем будет ниже, так как компании Broadcom и Texas не справляются с поставкой достаточного количества компонентов.

Дефицит полупроводников возник еще в прошлом году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.

Напомним, компания Apple 14 сентября представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем. Новые iPhone 13 и iPhone 13 mini оснащены процессором A15 Bionic и получили батарею увеличенного объема. Смартфоны с диагональю 6,1 и 5,4 дюйма соответственно получили уменьшенную «челку» — вырез в экране под фронтальную камеру, динамик и датчики. Экран iPhone 13 Pro получил частоту обновления в 120 Гц, у версии Pro его размер 6,1 дюйма, у iPhone 13 Pro Max — 6,7 дюйма.