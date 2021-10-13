Под Новосибирском построят два новых жилмассива

— «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» заходит на два земельных участка: в Клюквенном и Верх-Туле. На этих площадках планируется построить около 1,8 млн кв. м жилья, — сообщил Infopro54 гендиректор АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АРЖС) Вячеслав Илюхин.

По его словам, на создание инфраструктуры будут выделены средства, которые ранее регион планировал использовать на погашение бюджетных кредитов. Напомним, недавно федерация разрешила их направить на инфраструктурные объекты. Речь идет о строительстве тепло- и электросетей, сетей водоснабжения и канализования, а также дорог. Социальные объекты на этих площадках будут возводиться по другим федеральным программам.

— Нашей задачей в этом проекте будет подготовка мастер-плана территории площадок, проекта планировки с размещение много- и среднеэтажных домов, социальных объектов. Потом через конкурс будет выбираться застройщик данной территории, — говорит Вячеслав Илюхин. — За счет вложения госсредств в создание инфраструктуры стоимость квадратного метра на этих площадках должна снизиться.

Сколько будут стоить квартиры в новых микрорайонах, он оценить затруднился, отметив, что сейчас идет просчет технико-экономических параметров проекта.

Строительство инфраструктуры в районе Верх-Тулы и поселке Клюквенный должно начаться в 2022 году, а жилье планируется вести в эксплуатацию до 2026-2028 года.

— Эта земля будет предоставляться для строительства застройщикам, в том числе в рамках масштабных инвестиционных проектов. Застройщики должны будут передавать муниципалитету от 3 до 8% построенного жилья, — отмечает Вячеслав Илюхин. — Его можно использовать для решения проблемы обманутых дольщиков, предоставления квартир социальным категориям граждан, а также для расселения ветхого и аварийного жилья.

Напомним, в 2021 году в Новосибирске начал действовать новый закон о комплексном развитии территорий (КРТ). В феврале министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщал, что в регионе определены три поселка как первоочередные для опережающего развития комплексных площадок жилищного строительства и обеспечения их инженерной инфраструктурой: поселок Клюквенный в Новосибирске площадью 183 га, два поселка в Новосибирском районе — Тулинский (площадью 100 га) и Ложок (площадью 53 га). Затраты на инженерную инфраструктуру площадок на тот момент оценивались примерно в 6 млрд рублей, стоимость проектирования инженерной инфраструктуры для новостроек — 303 млн рублей.

Территориями для освоения второй очереди назывались Станционный сельсовет Новосибирского района площадью 244 га и ул. Радиостанция №2 в Новосибирске — 18 га.

В том числе за счет этих проектов регион планировал выполнить задачу, поставленную федерацией: за 10 лет, с 2021 до 2030 года, ввести в эксплуатацию более 22,2 млн кв. м жилья.