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Apple сократит производство iPhone SE и AirPods

  • 28/03/2022, 15:52
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Apple сократит производство iPhone SE и AirPods
Производство iPhone SE планируется сократить примерно на 20% (2-3 млн) по сравнению с изначальным планом. Выпуск AirPods, как ожидается, сократится на 10 млн штук.

Американская корпорация Apple снизила прогноз объема производства смартфонов iPhone SE и наушников AirPods в связи с ситуацией вокруг Украины и введения санкций против России из-за специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на  японскую газету Nikkei.

По сведениям источников издания среди поставщиков, производство iPhone SE планируется сократить примерно на 20% (2-3 млн) по сравнению с изначальным планом. Выпуск AirPods, как ожидается, сократится на 10 млн штук в этом году.

Отмечается, что санкции нарушили цепочки поставок, а также негативно повлияли на спрос на электронику. Кроме того, на рынке существует дефицит полупроводников, и, по всей видимости, он может усугубиться. Еще одним фактором снижения производства стало стремление сократить накопившиеся на складах запасы готовой продукции.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Фото: pixabay.com — aixklusiv

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции производство Apple


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