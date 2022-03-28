Fitch Ratings отозвало рейтинги России

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги России, сообщается на сайте агентства.

— Fitch Ratings отзывает рейтинги России. Действия производятся по причинам, связанными с санкциями, — отмечается в пресс-релизе. Рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валюте находились на уровне C.

В релизе уточняется, что агентство производит действия с суверенным рейтингом России раньше запланированного графика вслед за своим решением до 15 апреля отозвать рейтинги российских организаций и их дочерних компаний.

Ранее стало известно, что Fitch аннулирует рейтинги всех российских компаний, против которых Евросоюз ввел санкции.

Также данное агентство объявило о снижении рейтинга дефолта эмитента 20 регионов России, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Новосибирскую область и другие.

До этого Fitch понизило долгосрочный рейтинг РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.