Арбитражный суд отклонил иск авиакомпании Сибирь к Новосибирскому УФАС России

Арбитражным судом Новосибирской области оставлено в силе постановление Новосибирского УФАС России о назначении административного наказания в отношении Авиакомпании Сибирь в размере 100 000 рублей за распространение ненадлежащей рекламы на электронный адрес заявителя, сообщили в пресс-службе УФАС по Новосибирской области.

В пресс-службе напомнили, что ранее, решением комиссии Новосибирского УФАС России реклама, распространенная в марте 2019 года о распродаже авиабилетов для держателей карт S7-Tinkoff признана ненадлежащей, а АО «Авиакомпания «Сибирь» признана нарушившим пункт 3 части 3 статьи 5, часть 7 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе».

Нарушение указанных норм Закона «О рекламе» образуют состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В УФАС подчеркнули, что согласно п.3 ч.3 ст.5, ч.7 ст.5 Федерального закона от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе»: недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возможности их приобретения в определенном месте или в течение определенного срока. Кроме того, не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

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