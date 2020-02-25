«Старица» выйдет на месторождение «Кучино» через два месяца

— Сегодня мы ведем подготовительные работы для начала разработки участка недр на месторождении «Кучино», которое является частью Марусинского болота. Сейчас в этом районе уже есть пара действующих участков недр, принадлежащих компаниям, которые являются нашими конкурентами, — сообщил на пресс-конференции в «Интерфакс» гендиректор ООО «Старица» Константин Хоруженко.

Он уточнил, что весной 2020 года компания планирует выйти на карьер, а в 2025 году — завершить его разработку. Речь идет об участке площадью 27 га.

— Я уже неоднократно говорил, что в бюджет мы сразу заложили средства на рекультивацию. В год это несколько сотен тысяч рублей. Как только мы уходим от берега, к которому больше не будем приближаться, то сразу занимаемся его рекультивацией, — говорит Хоруженко. — Прогнозируемая глубина восточного водоема по центру составит около 16 м. У западного — существенно меньше. Берега по всему периметру будут выположены до безопасного состояния. Восточная часть водоема предполагается к зарыблению. Мы выпустим мальков в количестве, достаточном для создания устойчивой популяции.

— Несмотря на то, что это прописано в техпаспорте проекта, мы вписали в соглашение пункт, что все работы на карьере будут проводиться только в дневное время. Мы предоставили экспертное заключение, что в ходе разработки уровень грунтовых вод в окрестностях болота понизится на 0,8-1 м. Для наблюдения за уровнем воды мы заложим скважину и предоставим людям данные мониторинга грунтовых вод, — перечисляет Хоруженко. — Подъезд к карьеру и вывоз песка будет осуществляться по технической дороге. Мы также взяли на себя обязательство по подсыпке и грейдированию дорог, ремонту хоккейной коробки рядом со школой. На дороге между микрорайонами Балластный карьер и Левобережный установим освещение в темное время суток.

Напомним, разработка песчаного карьера «Кучино» вызвала большой общественный резонанс. Жители микрорайонов Балластный карьер и Левобережный выходили с пикетами против недропользователя и не пускали технику компании на участок. Сейчас, по словам гендиректора «Старицы», все спорные моменты урегулируются. Недропользователь подписывает с жителями расположенных рядом с карьером частных домов соглашение. Причем в этот документ постоянно добавляются новые пункты.

В качестве примера работы компании он привел озеро Лебяжье в Алтайском крае, карьер рядом с поселком Старый Искитим, а также карьер, расположенный около Северного объезда. На всех объектах уже завершены работы, проведена работа по рекультивации, а в округе зафиксировано снижение уровня грунтовых вод.

— В данном случае недропользователь, не нарушая никаких требований лицензионного соглашения, берет на себя дополнительные социальные обязательства и за свой счет приводит в порядок водоем. В результате, не привлекая федеральных средств, которые мы можем перенаправить на другие объекты, мы получим дополнительно чистый водоем — в перспективе он может стать ядром новой рекреации, — прокомментировал Даниленко. — Кроме того, в восьми районах области ведутся работы по понижению уровня грунтовых вод. Для людей, проживающих в районе песчаного карьера «Кучино», эта проблема тоже актуальна. Любой способ решить ее не за бюджетные деньги также приветствуется.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко напомнил, что сейчас в рамках нацпроекта «Экология» в 12 регионах России идут работы по расчистке водных объектов. В Новосибирской области за счет бюджетного финансирования работа проводится на пяти водоемах.

ООО «Старица» зарегистрировано 13 августа 2008 года. Уставный капитал — 6 млн рублей. Основное направление деятельности — разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. Один из учредителей компании — ЗАО «РГС» (52,5% акций), которую возглавляет гендиректор АО «Сибгидромехстрой» Евгений Лизунов. Направления работы на территории Новосибирской области — очистка золоотвалов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Новосибирске с одновременным намывом территории под застройку, намыв земляного полотна пойменной насыпи на подходе к мосту через реку Обь на Северном обходе, намыв территории площадью 55 га под строительство выставочного комплекса «Экспоцентр», намыв земляного полотна автодороги на улице Станционной, спрямление русла и берегоукрепление на реке Бердь. Уставный капитал — 73,1 млн рублей.

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