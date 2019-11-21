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Аренда водных объектов подорожает

В Новосибирске ставка за пользование муниципальными водными объектами может вырасти в 100 раз.
  • 21/11/2019, 10:18
Автор: Евгения Серёгина
На территории муниципалитета находятся 58 объектов, подпадающих под новые нормы начисления арендной платы.

На профильных постоянных комиссиях горсовета Новосибирска обсуждается вопрос о повышении ставки за пользование муниципальными водными объектами — до 6,5 рублей за кв. м в год. Сейчас, по информации мэрии, она составляет 3 копейки за кв. м в год.

 Это очень низкая ставка, поэтому мы предлагаем при установлении новой ставки рассчитывать ее как 1% кадастровой стоимости одного кв. м объекта,  говорит начальник департамента мэрии по энергетике и ЖКХ мэрии Новосибирска Дмитрий Перязев. — Также предлагаем установить коэффициент сезонности использования такой ставки —  4,5 месяца. По итогам расчетов мы получаем ставку около 6,5 рублей за кв. м. Это сопоставимо со стоимостью аренды водных объектов по городам РФ.

По словам чиновника, эта корректировка будет способствовать существенной прибавке отчислений в муниципальный бюджет.

 Эти цифры мы обсуждали с правовым блоком и предпринимательским сообществом,  говорит Перязев. — В случае принятия решения бюджет получит дополнительные средства от использования водных объектов. В первую очередь, прудов, озер и рыбных карьеров.

О какой сумме дополнительных отчислений по аренде может идти речь, чиновник не уточнил. Как считают опрошенные InfoPro54 рыбопроизводители, повышение арендной платы серьезно «ударит» не только по предпринимателям, но и по потребителям продукции, так как ее себестоимость значительно вырастет.

 Мы зависим от биоресурсов,  говорит замдиректора по производству ООО «Фиш Мэн» Евгений Шихалев.  Думаю, при подсчете экономики повышение ставки по аренде повлияет критично. Мы, к примеру, работаем в Новосибирской области на озере Чаны. Там большая акватория, а вылов на ней сейчас очень маленький. Если в предыдущие годы ловили двумя бригадами от 3 до 5 тонн в день, то последние 3 года рыбалка совсем плохая. Ловим тонну-полторы. Только «отбиваем» солярку, зарплату. Себестоимость рыбодобычи большая, а если будет еще начисляться оплата и по акватории, то затратная часть вырастет кратно. У нас по данной акватории объем к вылову составляет 800 тонн, из них 400 тонн  это экспортное направление. Остальные 400 тонн приходятся на местный рынок.

По мнению собеседника издания, максимально приемлемой для участников рынка может быть сумма аренды 2-3 рубля в год с кв. м водного объекта.

Опрошенные InfoPro54 представители бизнеса не исключают, что повышение арендной платы снизит интерес к водным объектам и у тех компаний, которые работают на рынке организации пляжного отдыха. В летние месяцы погода в Новосибирской области очень непредсказуема, поэтому вложения в этот вид отдыха рискованные и сложно отбиваются даже при существующих арендных ставках.

Вопросы остаются не только у предпринимателей, но и у депутатов. В частности, как будет взиматься плата за пользование водными объектами с других категорий населения, к примеру, с дачников, качающих воду для полива своих огородов?

 У нас садоводы, используя свои помпы, тянут шланги и качают воду, наполняют бочки, поливают,  говорит председатель комиссии по соцполитике Николай Тямин.  Кто будет это контролировать? Как садоводы будут заключать договоры? Вопросов очень много.

По информации мэрии Новосибирска, на территории муниципалитета находятся 58 объектов, подпадающих под новые нормы начисления арендной платы: пруды и рыбные карьеры.

Фото: pixabay.com, автор- pixel2013

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