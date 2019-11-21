Аренда водных объектов подорожает

По словам чиновника, эта корректировка будет способствовать существенной прибавке отчислений в муниципальный бюджет.

— Эти цифры мы обсуждали с правовым блоком и предпринимательским сообществом, — говорит Перязев. — В случае принятия решения бюджет получит дополнительные средства от использования водных объектов. В первую очередь, прудов, озер и рыбных карьеров.

О какой сумме дополнительных отчислений по аренде может идти речь, чиновник не уточнил. Как считают опрошенные InfoPro54 рыбопроизводители, повышение арендной платы серьезно «ударит» не только по предпринимателям, но и по потребителям продукции, так как ее себестоимость значительно вырастет.

— Мы зависим от биоресурсов, — говорит замдиректора по производству ООО «Фиш Мэн» Евгений Шихалев. — Думаю, при подсчете экономики повышение ставки по аренде повлияет критично. Мы, к примеру, работаем в Новосибирской области на озере Чаны. Там большая акватория, а вылов на ней сейчас очень маленький. Если в предыдущие годы ловили двумя бригадами от 3 до 5 тонн в день, то последние 3 года рыбалка совсем плохая. Ловим тонну-полторы. Только «отбиваем» солярку, зарплату. Себестоимость рыбодобычи большая, а если будет еще начисляться оплата и по акватории, то затратная часть вырастет кратно. У нас по данной акватории объем к вылову составляет 800 тонн, из них 400 тонн — это экспортное направление. Остальные 400 тонн приходятся на местный рынок.

По мнению собеседника издания, максимально приемлемой для участников рынка может быть сумма аренды 2-3 рубля в год с кв. м водного объекта.

Опрошенные InfoPro54 представители бизнеса не исключают, что повышение арендной платы снизит интерес к водным объектам и у тех компаний, которые работают на рынке организации пляжного отдыха. В летние месяцы погода в Новосибирской области очень непредсказуема, поэтому вложения в этот вид отдыха рискованные и сложно отбиваются даже при существующих арендных ставках.

Вопросы остаются не только у предпринимателей, но и у депутатов. В частности, как будет взиматься плата за пользование водными объектами с других категорий населения, к примеру, с дачников, качающих воду для полива своих огородов?

— У нас садоводы, используя свои помпы, тянут шланги и качают воду, наполняют бочки, поливают, — говорит председатель комиссии по соцполитике Николай Тямин. — Кто будет это контролировать? Как садоводы будут заключать договоры? Вопросов очень много.

По информации мэрии Новосибирска, на территории муниципалитета находятся 58 объектов, подпадающих под новые нормы начисления арендной платы: пруды и рыбные карьеры.

Фото: pixabay.com, автор- pixel2013