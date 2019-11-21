В Новосибирской области возрождают племенное коневодство

IV Новосибирский агропродовольственный форум, совмещенный с международной агропромышленной выставкой «Сибирская аграрная неделя», обещает стать крупнейшим отраслевым событием полугодия сразу для двух федеральных округов — Сибирского и Уральского. Программа у этих событий практически общая — олицетворяющая их функциональную конвергенцию, взаимопроникновение. В их числе — экспозиционное представление мясного коневодства — направления, нового для Новосибирской области. Точнее, перезапущенного после долгой паузы.

— Лошадями мясных пород животноводы Новосибирской области прежде не занимались, не было племенных сельхозпредприятий, — пояснил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс». — В советское время лошадей в регионе разводил племсовхоз «Чикский», но из-за проблем этого предприятия, направление было утеряно. Сейчас оно возобновлено в новых экономических реалиях. Над восстановлением статуса племзавода мы работаем — сегодня находимся в фазе оформления документов. Кроме того, статус племенного хозяйства уже получило крестьянско-фермерское хозяйство Небендова в Колыванском районе.

Таким образом, коневодством займутся два района области — Колыванский и Коченевский. Оба будут специализироваться на лошадях советской тяжеловозной породы. И если Чикское племенное хозяйство — это в каком-то смысле перезапуск, то племхозяйство Небендова — абсолютно новое. Оно в прошлом году создано с нуля и в роли экспонента дебютирует.

Пока о промышленном поголовье в коневодстве региона говорить рано. Впрочем, тема эта с быстрой динамикой.

— Мясное коневодство — направление из разряда перспективных, — подчеркнул Евгений Лещенко. — Ее зооресурс — лошади тяжеловозных пород. В дальнейшем мы можем вести их селекцию с местными аборигенными породами, имеющимися на территории того или иного района, сможем улучшать породные характеристики — и в итоге получить более качественное поголовье, пригодное для мясного направления.

Примечательно, что экспозиционная подача коневодства планируется даже более яркой и зрелищной, нежели представление крупного рогатого скота. Правда, обусловлено это не только намерением акцентировать направление, но еще и ветеринарными аспектами.

— В этом году на территории области зафиксировано появление заразного узелкового дерматита, пришлось проводить массовую вакцинацию (280 тысяч голов), — поясняет Евгений Лещенко. — И потому в одном павильоне нельзя выставлять привитых и непривитых животных, пришлось их взаимно обособить, это и повлияло на структуру показов. Потому сокращено представительство крупного рогатого скота, на этом фоне увеличено представление лошадей. Покажем 12 животных. Это не только лошади советской тяжеловозной породы, но и русская рысистая, орловская рысистая, другие верховые породы.

В совокупности на выставке племенных животных «Сила Сибири» покажут 34 животных от 22 сельхозпредприятий. Это крупный рогатый скот мясной и молочной продуктивности, коровы второй лактации, быки-производители. Формат показа в этот раз будет с большей долей зрелищности: предусмотрены трибуны для зрителей, увеличена площадь экспозиционной выводки. В ходе выводки пройдет аукцион. Непривитые экземпляры КРС в хозяйства не вернутся, их продадут на выставке.

Что касается выставки «Сибирская аграрная неделя», то в этом году она станет самой масштабнаой за всю историю формата — будут заняты практически все экспозиционные площади — 14 тысяч кв. м в Экспоцентре и 2 тысячи — на уличной экспозиции. Участвуют 170 компаний из 35 регионов России и 9 стран мира: Германия, Италия, Дания, США, Франция, Белоруссия, Казахстан, Монголия. Подразумевается не только стендовое участие, но и конгресс-формат: дальнее зарубежье будет представлено на уровне спикеров, тематических экспертов.

— В числе участников — компании мировой известности, — подчеркнула Елена Сайгашова, исполнительный директор ООО «Сибирская выставочная компания». — Акцент сделан на инновациях, на представлении новинок. То есть уровень репрезентации такой же, как в лидирующих выставочных центрах столиц. Например, будет очень яркая, очень «горячая» экспозиция АО «Петербургский тракторный завод» — с новейшим трактором. Представят новую машину ГК «Ростсельмаш», дебютировавшая на Агросалоне-2018. Тему агрохимии тоже олицетворяют лидеры отрасли:АО «Щелково Агрохим», ООО «Август», ОАО «ФосАгро». Акценты — на приоритетах агропроизводителей, тех, кто непосредственно работает на земле. Сугубо практическая контекстуализация. И насыщенность будет максимальной — под выставочные площади используют даже фойе Экспоцентра.

Фото: pixabay.com, автор- Tsippendale