Арт-фестиваль «Города Солнца» пройдет в онлайн-формате

Согласно концепции проекта, площадки — тематические направления фестиваля соответствуют 4 сторонам света: Север, Юг, Запад и Восток. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие будет проведено в онлайн-формате. Этот формат позволяет расширить географию участников – не только из числа жителей Новосибирска, но других городов Сибири и РФ, сообщили организаторы проекта.

В программе фестиваля предусмотрены лекции о традициях, творчестве, культурах народов мира, мастер-классы по прикладному творчеству, танцам народов мира, боевым искусствам, оздоровительным практикам, арт-терапии. В рамках открытия фестиваля планируется онлайн-трансляция концерта с театральными этюдами, выступлением творческих коллективов, музыкантов Новосибирска, Москвы.

Кроме того, участников фестиваля ждет онлайн-квест.

— Комиксы к заданиям уже рисуют новосибирские художники. Благодаря заданиям участники не только познакомятся с культурами народов мира, но и между собой. Колаборация – условие успешного прохождения испытаний квеста. Тех, кто справится, ожидают призы и памятные подарки от мастеров и партнёров мероприятия, — рассказали организаторы.

В числе участников и партнёров фестиваля: представители общественных организаций и социально активного бизнеса г. Новосибирска.

Арт-фестиваль «Города Солнца» в этом году будет проходить с 3-5 июля 2020 года в онлайн-формате (на странице Вконтакте и Инстаграмм @gorodasolntsa, а также на сайте Городасолнца.рф)

Возраст 14+

Фото предоставлены организаторами мероприятия