72% новосибирцев, планирующих покупку автомобиля, готовы приобрести его в течение года

По результатам исследования предпочтений автовладельцев, проведенного ПАО «РГС Банк» в мае, большинство россиян, планирующих покупку авто, намереваются совершить ее в течение года (72% в Новосибирске и 80% по России в целом). Это хорошая новость для дилерских центров и автосалонов, работа которых возобновлена в Москве и других регионах страны, где также происходит ослабление карантинных ограничений, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Большая часть респондентов из Новосибирска (36%) купят машину в течение 6-12 месяцев, треть (28%) — в течение 3-6 месяцев и 8% — в течение 1-3 месяцев, — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство участников опроса, планирующих покупку машины, отложили ее на время из-за кризиса (73% опрошенных). Еще 10% изначальных планов не изменили и собираются приобрести машину в ближайшее время, а 14% даже решили поторопиться с покупкой автомобиля, пока цены не выросли (мужчины среди них преобладают). Интересно, что 7% жителей Новосибирска, планирующих покупку авто, намеревались приобрести машину сразу же после снятия ограничений и открытия дилерских центров.

Среди тех, кто отложил покупку, большая часть (28%) перенесла ее на следующий год, 19% — на полгода и 26% — на пару-тройку месяцев. Чем старше опрошенные, тем больше тех, кто перенес покупку на более поздний срок — 82% респондентов старше 55 отложили покупку на более благоприятное время, в том числе 41% — более чем на год.

На вопрос «почему вы отложили покупку авто» большинство ответили, что предпочли бы подождать окончания пандемии (45% опрошенных), еще 37% копят на новый автомобиль. А значительная часть (26%) пока опасается брать автокредит в текущих условиях, причем женщины при этом испытывают больше опасений по поводу оформления кредита. Еще 16% опрошенных пока пытаются продать текущий автомобиль, 15% неспешно присматривают новое авто, 14% отложили глобальную покупку из-за проблем с работой, а 13% ждут акций производителей на понравившиеся модели.

— С одной стороны пандемия коронавируса пошатнула благосостояние россиян, а с другой — дала понять, что владение собственным автомобилем — это вопрос личной безопасности и свободы передвижений, — отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. — Плюс впереди лето и осень, периоды отпусков, но в сложившихся обстоятельствах россияне вряд ли смогут покинуть страну на время отдыха, поэтому ставка будет сделана в том числе на внутренний туризм и автопутешествия.

Фото: pixabay.com, автор- GoranH