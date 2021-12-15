Артема Авдюшкина спасет операция

В 12 лет Артем впервые пожаловался на боль в спине.

— Еще я обратила внимание на небольшую впадину у Артема на груди, но объясняла эту деформацию неправильной осанкой – сын делал уроки сгорбившись. Во время осмотра доктора насторожила эта впадина на груди, и она направила нас к ортопеду. Он подтвердил, что у сына деформация грудной клетки, и по результатам рентгена поставил диагноз «прогрессирующий сколиоз». Массаж и лечебная физкультура не помогали, впадина на груди стала еще глубже. Нам дали направление в Новосибирский институт травматологии и ортопедии, — рассказывает мама Артема Ирина Авдюшкина.

Обследование показало, что искривление усиливается, ребра деформировались, сдавливают внутренние органы. Впадину на груди попытались вытянуть с помощью вакуумного колокола, но безуспешно.

— Деформация грудной клетки произошла в период активного роста мальчика и за короткий период достигла 3-й степени. Это серьезно затрудняет работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Артему требуется хирургическое лечение с установкой пластины, операция позволит устранить дефект развития грудной клетки и предотвратить тяжелые осложнения, — говорит Василий Суздалов, травматолог-ортопед Новосибирского НИИТО имени Я.Л. Цивьяна.

По данным Русфонда, стоимость операции составляет 547 636 рублей. Семья Артема не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Мы не можем ее оплатить, хоть и оба работаем. У нас двое детей. Пожалуйста, помогите! — просит Ирина.

Помочь Артему можно по ссылке.