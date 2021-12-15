Новосибирский губернатор прокомментировал будущее повышение цен на тепло

— Количество аварий на теплосетях не снижается, объема ремонтов, которые сейчас на них проводят, недостаточно. Это следствие запоздалых экономических решений. Мое мнение: мы живем в современном мире и понимаем, что инфляция является неизбежной. Ежегодно растут цены на оборудование, расходы на заработные платы, то есть расходы повышаются. Если не будем ежегодно повышать тариф на коммунальные услуги, предприятие накопит разрыв между доходом и потребностью в ремонте. Конечный результат — недовольство жителей (Коммунальными авариями. — Ред.), — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он напомнил, что в Новосибирске найдено компромиссное решение: город согласовал инвестпрограмму с повышением тарифа по схеме «ключевая ставка ЦБ РФ +1%» (метод альткотельной). При этом региональное правительство согласовало предоставление АО «Сибэко» (входит в ООО «Сибирская генерирующая компания», СГК) налоговой льготы.

Напомним, на минувшей неделе на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента глава департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров сообщил, что, в связи с ростом расходов на ремонты на теплосетях и цен на стройматериалы.

Между тем энергетики уже давно продвигают альтернативу резкому повышению тарифа — переход теплосистемы города на метод альткотельной. В октябре, в соответствии с требованиями 190-ФЗ о теплоснабжении, мэрия Новосибирска и АО «Сибэко» уведомили региональный парламент о планах подписать совместное обращение об отнесении Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения.

— В этом году мы заменили 2,5 км сетей или 0,5%, а необходимо менять 4% в год или не менее 12 км магистральных сетей и по 100 км внутриквартальных, чтобы изменить ситуацию. Поадресный список замены у нас согласован с городом и актуализируется каждый год. Если в год мы будем ремонтировать хотя бы по 2,5% сетей, то за 10 лет сможет выйти на 50% износа (сейчас 70-75%), — пояснял директор Новосибирского филиала ООО «СГК» Андрей Колмаков. — При благоприятном развитии событий с подписанием документов по альткотельной в региональном и федеральном правительстве мы рассчитываем войти в ценовую зону с 1 июля 2022 года. Понимаем, что на ремонтные работы времени в этом сезоне уже не останется, но если мы увидим, что согласование идет нормально, то будем смотреть, как увеличить сумму капвложений в 2022 году, чтобы избежать проблем с разворотом теплосистемы, произошедших в этом году. Соответствующее решение руководителем компании уже озвучено.

Директор филиала СГК также рассказал, как изменится тариф после перехода Новосибирска на альткотельную. Сейчас стоимость Гкал тепла составляет 1505 рублей с НДС, со второго полугодия — 1606 рублей. За 10 лет тариф вырастет до 2441 рубль с НДС, что на 30% ниже предельной индикативной цены, которая установлена постановлением Минэнерго РФ. Для Новосибирска через 10 лет она должна быть 3450 рублей за Гкал с НДС.

Только за последнее время в городе произошло несколько крупных отключений домов от тепла. Несколько десятков многоэтажек оставались без тепла и горячей воды из-за порывов в теплосетях.