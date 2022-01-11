Асланян Сергей Гарегинович. Карьерный путь бизнесмена-инноватора

Биографическая справка основателя компании

Сергей Асланян родился в Ереване, но с детства живет в Москве.

Асланян окончил математическую школу. В свободное от уроков время посещал тренировки по водному поло и занимался большим теннисом.

Высшее образование Асланян получил в стенах одного из старейших и ведущих вузов страны — МГУ имени Ломоносова. Защитил диплом по специальности «Прикладная математика».

Асланяну присвоена ученая степень кандидата психологических наук.

Карьерный путь Асланяна

Первым местом работы Асланяна стала компания Coopers & Lybrand, в которой он на протяжении четырех лет трудился старшим консультантом. Затем устроился в «ТНК-BP Менеджмент» на должность замглавы блока IT-технологий.

Следующим этапом построения карьеры стала работа в команде телекоммуникационного оператора МТС («Мобильные ТелеСистемы»). Под его руководством компания перешла на новую биллинговую систему.

С 2007-го по 2013-й год Асланян возглавлял технологический концерн «Ситроникс».

Подробнее о компании

«МаксимаТелеком» была основана в 2013-м. Компания первой в мире обеспечила пассажиров метрополитена бесплатным высокоскоростным Wi-Fi — 1 сентября 2013-го выход в интернет через беспроводную сеть стал доступен на Каховской линии московского метро. Кстати, именно с первым подключенным к сети участком связана история создания логотипа компании в виде пружины. В то время на Каховской линии курсировали поезда типа «Яуза», из-за конструктивных особенностей которых межвагонное соединение сети осуществлялось через перемычки в верхней части вагона. Для этого использовались витая пара и компрессионный шланг, напоминавшие по форме пружину.

С конца 2014-го все линии столичного метрополитена покрыты бесплатным Wi-Fi.

Компания «МаксимаТелеком» успешно реализует проекты, которые связаны с цифровизацией ряда отраслей промышленности и городского хозяйства.

В декабре этого года стало известно, что «МаксимаТелеком» и ведущий медиахолдинг в России и Восточной Европе «Газпром-Медиа» планируют образовать предприятие в области разработки и развития продуктов на основе данных «ГПМ Дата». Для этого будут использоваться технологии машинного обучения и искусственного интеллекта.

Сегодня «МаксимаТелеком» является одним из системообразующих предприятий IT-сферы страны.