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Кремлёв Умар Назарович во главе AIBA: крупные реформы в международной организации

  • 11/01/2022, 15:08
Умар Кремлев
Умара Кремлёва избрали на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA) в прошлом году.

Новый руководитель уже спустя восемь месяцев после назначения отчитался о полном погашении долгов Ассоциации.

Начало карьеры

Родился в Серпухове, здесь же Умар окончил школу, после чего переехал в Москву и поступил в МГАКХиС на очную форму обучения.

В юности занимался боксом у Алексея Галеева, который также тренировал знаменитых российских спортсменов братьев Чудиновых.

После вуза развивал собственный бизнес в различных сферах.

В 2009 году Кремлёв Умар Назарович возглавил Центр стратегического развития и модернизации при Государственной думе Российской Федерации. Спустя три года покинул этот пост.

До 2017-го руководил промоутерской компанией «Патриот», продвигал именитых российских и зарубежных боксёров: Роя Джонса-младшего, Дмитрия и Фёдора Чудиновых, Михаила Алояна.

Деятельность в Федерации бокса России

На пост Генерального секретаря Федерации бокса России Умар Кремлёв был назначен в 2017 году. Особое внимание уделял развитию спортивной дисциплины в регионах страны: выступал за строительство новых школ и центров прогресса бокса, покупку необходимого оборудования и снаряжения.

Кремлёв стал инициатором ряда крупных мероприятий федерального и международного уровня. Среди них: I и II Международные боксёрские форумы, чемпионат мира в Екатеринбурге, собравший рекордное количество участников за всю историю. В 2019-м в Бурятии был проведён чемпионат мира по боксу среди женщин, получивший награду Russian Event Awards. Кроме того, в 2017 году в Москве состоялась крупнейшая открытая тренировка по боксу, которую посетили около трёх тысяч человек.

По предложению Кремлёва были введены спортивные праздники: День российского бокса и Международный день бокса, оба отмечались 22 июля. В 2021 году празднование перенесли на 27 августа.

Международная ассоциация бокса

Зимой 2020 года состоялись выборы нового главы AIBA, на этот пост претендовали несколько кандидатов от разных стран, из них наибольшее количество голосов набрал Умар Кремлёв. Возглавив Ассоциацию, Кремлёв наметил приоритетные цели в работе на ближайшее будущее: сделать бокс более зрелищным, погасить долги организации, вернуть доверие МОК, устранить предвзятое судейство.

В конце августа 2021 руководитель Ассоциации Умар Назарович сообщил о полном погашении задолженностей. Кроме того, в ноябре этого года AIBA отчиталась об отстранении четырех подозреваемых в махинациях судей от работы и исключении их из бокса на любых уровнях.

Осенью 2021-го состоялся чемпионат мира по боксу среди мужчин в Сербии, впервые были разыграны награды в 13 весовых категориях, уточняется в блоге Умара Назаровича в Instagram. Общий призовой фонд составил 2,6 миллиона долларов.

Фото взято с сайта федерации бокса

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