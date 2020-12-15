Авиакомпании увеличивают частоту рейсов для путешествий на новогодних каникулах

Авиакомпании–партнёры Международного аэропорта Новосибирск (Толмачёво) им. А.И. Покрышкина расширяют географию полётов из аэропорта и представляют пассажирам направления для путешествий в дни новогодних каникул, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что на международных направлениях базовый авиаперевозчик аэропорта Толмачёво S7 Airlines возобновляет выполнение прямых регулярных рейсов из Новосибирска в Анталью с 23 декабря. Начиная с 26 декабря чартерные рейсы в Анталью будут выполнять авиакомпании Royal Flight и AZUR air.

Также авиакомпании AZUR air и Royal Flight продолжат в декабре и январе выполнение чартерных рейсов из Новосибирска в Танзанию на остров Занзибар. Рейсы осуществляются на воздушных судах Boeing 767-300 в рамках полётных программ туроператоров ANEX Tour и Coral Travel.

На период новогодних праздников увеличится полётная программа и по популярным туристическим маршрутам внутри России. Так, по сравнению с декабрём 2019 года количество рейсов в Сочи в декабре этого года увеличится в три раза.

Полёты по данному направлению выполняют авиакомпании «Россия» (в рамках полётной программы туроператора «Библио Глобус») и S7 Airlines.

В декабре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличивается частота рейсов на направлении Новосибирск – Краснодар. Полёты выполняют S7 Airlines, «АЛРОСА» и NordStar.

S7 Airlines продолжает выполнение рейсов в Симферополь с частотой два раза в неделю.

В пресс-службе уточнили, что количество рейсов в Санкт-Петербург сохраняется на уровне 2019 года. Рейсы осуществляют авиакомпании S7 Airlines, «Победа» и «Россия» с общей частотой до четырёх рейсов в сутки.

Фото: Gensa Gensa