Маленькой Ксюше требуется дорогостоящая операция

У шестимесячной Ксюши акушерский паралич справа. Это патология, возникающая в результате родовой травмы плечевого сплетения.

— При рождении дочка получила тяжелую травму: врачи с силой вытаскивали Ксюшу и разорвали нервы в плече. В результате правая рука у дочери оказалась парализована. Неделю Ксюша лежала в реанимации, в тяжелом состоянии, — рассказывает мама Ксюши Светлана Шахраюк.

По словам Светланы, из роддома малышку перевели в детскую больницу, где ее лечили в течение полутора месяцев. Но рука оставалась неподвижной.

— Нам рекомендовали обратиться в клинику в Ярославле, где имеется большой опыт в лечении акушерского паралича. Выяснилось, что помочь Ксении могут только операции. Первую сделали в сентябре. Оплатить ее нам помогли родственники. И мы уже видим результат! Дочка пытается приподнять ручку, может сжать ее в кулачок, но разжать пока не получается. Не сгибается ни локоть, ни кисть. Из-за того, что нет опоры на руку, Ксюша не может переворачиваться, садиться, — говорит Светлана.

Восстановить функцию руки могут только дальнейшие этапные операции.

— У Ксении родовое повреждение правого плечевого сплетения. Тотальный паралич правой верхней конечности – отсутствуют активные движения во всех суставах. Девочке требуется проведение многоэтапного оперативного лечения – микрохирургическая реконструкция правого плечевого сплетения. Надеемся, нам удастся восстановить двигательные функции руки и Ксения будет нормально развиваться, — отметил реконструктивный микрохирург, врач высшей категории ООО «Клиника Константа» (Ярославль) Михаил Новиков.

По данным Русфонда, стоимость операции составляет 759 360 рублей. Собрать такую сумму самостоятельно семья Ксюши не может, и они просят помощи.

— Дальнейшие операции оплатить сами мы не можем, живем на небольшую зарплату мужа. Прошу, помогите! — просит Светлана.

Помочь Ксюше можно по ссылке.

Фото из архива семьи