Авиакомпания SriLankan Airlines приостановила полеты в Москву

Национальная авиакомпания Шри-Ланки SriLankan Airlines приостановила полеты в российскую столицу, сообщила пресс-служба перевозчика.

Авиакомпания заявила, что решение о приостановлении полетов в Москву было принято из-за эксплуатационных ограничений ввиду антироссийских санкций.

— Международные финансовые и другие санкции, которым подверглась Россия в связи с продолжающейся военной операцией на Украине, оказали прямое воздействие на полеты SriLankan Airlines в РФ. Авиакомпания вынуждена прекратить полеты в Москву до дальнейшего уведомления, — говорится в пресс-релизе.

SriLankan Airlines выразила сожаление в связи с создавшейся ситуацией и заявила, что надеется на скорейшее возобновление полетов в российскую столицу.