Новосибирские ученые разработали установку для адаптивной сварки

В России создано полномасштабное производство крупногабаритного промышленного оборудования интеллектуальной адаптивной сварки трением с перемешиванием.

Проект реализован при поддержке Минобрнауки России Новосибирским государственным техническим университетом НЭТИ и Институтом физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН на базе ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» ― одного из лидеров машиностроительной отрасли по разработке крупногабаритного металлообрабатывающего оборудования и роботизированных сварочных комплексов, а также по разработке и внедрению передовых технологий сварки, металлообработки, роботизации и автоматизации, сообщает пресс-служба НГТУ НЭТИ.

Созданное российскими исследователями оборудование позволяет выполнять сварные соединения со скоростью, на порядок превышающей скорость сварки традиционными дуговыми методами, без использования защитного газа и присадочного материала. При этом прочность такого шва сравнима с прочностью основного металла. Применение новой технологии позволяет изготавливать более легкие и надежные конструкции с улучшенными эксплуатационными характеристиками, а также открывает технологические возможности для промышленного использования трудносвариваемых и несвариваемых традиционными методами перспективных сплавов для создания новых образцов техники.

― Сварка трением с перемешиванием ― это «сквозная» технология, которая может изменить к лучшему многие и различные сферы отечественной промышленности, а главное — сделать наши предприятия независимыми от импорта оборудования, ― рассказал ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.

Проект носит межотраслевой характер. Его реализация позволила обеспечить полную технологическую независимость от импорта технологий и оборудования сварки трением с перемешиванием для российских предприятий ракетно-космической, авиационной и транспортной отраслей. Созданные в ходе реализации проекта оборудование и технология защищены семью патентами Российской Федерации и свидетельствами о государственной регистрации программного обеспечения.

По словам Анатолия Батаева, НГТУ НЭТИ готовит и другие разработки в области импортозамещения ключевых технологий, в частности, в области материаловедения и IT.