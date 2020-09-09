Автовладельцев на выборах штрафовать не будут

В городской и областной избирательной комиссии прокомментировали несколько провокационных инфовбросов, появившихся в соцсетях за несколько дней до выборов депутатов заксобрания области и горсовета Новосибирска. Как сообщили в рамках пресс-конференции в ТАСС председатели комиссий Ольга Благо и Тамара Краткая, в настоящее время правоохранительные органы выясняют личности причастных к распространению данной информации.

Первый вброс, как рассказали в избиркомах, касается ранее проштрафившихся автовладельцев, штрафы которым якобы предполагалось оформлять на избирательных участках, куда они могли бы прийти голосовать. Такая информация была размещена якобы от имени Новосибирской городской избирательной комиссии и оформлена на бланке, напоминающем бланк горизбиркома.

— Мы с Тамарой Геннадьевной (Краткой. — Ред.) вынуждены были вмешаться в деятельность людей, которые решили заняться провокацией, — говорит Ольга Благо. — Мы считаем, что такие вещи недопустимы. Это отдает очень «грязной» технологией. Такие ложные сведения вводят в заблуждение, в первую очередь, избирателей. Они начинают опасаться приходить на выборы. Наша официальная информация размещена на сайтах избирательных комиссий Новосибирска и Новосибирской области, ее также можно уточнить по телефону горячей линии.

Еще одно провокационное сообщение поступило о том, что голосовать на выборах депутатов горсовета Новосибирска могут граждане, не имеющие постоянной прописки.

— Такого права у них нет, — комментирует Тамара Краткая. — Голосовать могут только избиратели, имеющие регистрацию и проживающие на территории определенного округа. Еще была дезинформация о том, что якобы при досрочном голосовании выдаются бюллетени без заявления. Мы провели проверку, эти сведения не подтвердились.

По словам председателей избиркомов, в настоящее время личности распространителей фейков пока не установлены.

Что касается других нарушений избирательного законодательства в рамках текущей кампании, то, по информации избирательной комиссии Новосибирской области, всего к настоящему моменту в областную избирательную комиссию поступили более 120 жалоб и обращений, более 70% которых связаны с порядком информирования и ведения предвыборной агитации, размещения наружной рекламы и выпуска печатной агитпродукции. Большинство заявлений осталось без удовлетворения. Что касается судебных решений, когда 4 кандидата обжаловали решения об отказе в регистрации, из которых 2 прошли апелляционную инстанцию, то все они также не удовлетворены. Жалоба одного из кандидатов в настоящее время рассматривается в Верховном суде. Кроме того, имеется обращение одного из кандидатов в областной суд по поводу отмены регистрации одного из его оппонентов. Ни один кандидат по суду не снят с регистрации.

По муниципальным выборам на территории Новосибирской области поступило 201 обращение, из которых 141 касается нарушения порядка ведения предвыборной агитации. Подтвердились факты только по 30, не подтвердились — 129, на рассмотрении в настоящий момент находятся 30.

В горизбирком по состоянию на 9 сентября поступили 122 обращения, из которых, как и на областном уровне, большинство связано с изготовлением и распространением агитматериалов: подтвердились 20 жалоб на распространение незаконных агитматериалов на объектах наружной рекламы, распространение печатных материалов без выходных данных, размещение плакатов на зданиях и сооружениях без согласования с собственниками, использование изображений несовершеннолетних. Меньшую часть составляют вопросы выдвижения и регистрации кандидатов. В частности, поступали жалобы по поводу воспрепятствования сбора подписей, оформления подписных листов. Часть жалоб передана в правоохранительные органы для установления виновных и их наказания. В районные суды города поступили 32 исковых заявления: 23 касались подписных листов, 5 — подкупа избирателей, 3 — нарушения интеллектуальной собственности, 1 — наличия двойного гражданства у кандидата. В областной суд были поданы 9 апелляционных жалоб, в результате 2 решения суда первой инстанции были отменены, 6 решений остались без изменения, 1 апелляционная жалоба находится на рассмотрении. В кассационный суд поступили 2 жалобы, обе по Первомайскому району: одна возвращена, другая находится на рассмотрении.

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