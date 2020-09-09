Онлайн-ритейлер Wildberries стал партнером «Обуви России»

ГК «Обувь России» и крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries заключили партнерское соглашение, в рамках которого клиенты Wildberries смогут получать заказы в магазинах «Обуви России», сообщили в пресс-службе компании.

Первые партнерские ПВЗ Wildberries заработали уже в 100 торговых точках «Обуви России» в городах Сибири и Дальнего Востока — преимущественно в магазинах Westfalika, который является основным брендом Группы. До конца года компании планируют увеличить количество совместных ПВЗ более чем в 2,5 раза — до 263. В магазинах «Обуви России» клиентам Wildberries доступен полный набор услуг: получение онлайн-заказов, примерка, а также возврат товаров.

По словам руководителя группы финансовых услуг ГК «Обувь России» Натальи Куликовой, на сегодняшний день компания развивает проект партнерских ПВЗ с 2018 года и на текущий момент вышла на стабильный показатель 90-100 тыс. посылок в месяц.

На сегодняшний день Wildberries насчитывает свыше 17 тыс. собственных и партнерских точек выдачи, с начала года их число выросло более чем в 2,5 раза.

Магазины «Обуви России» развиваются как омниканальные торговые точки, а проект «Пункты выдачи заказов» является одним из примеров интеграции разных каналов продаж. Сегодня Группа сотрудничает с ведущими операторами российского логистического рынка. В среднем в сети «Обуви России» онлайн-покупатели получают 2500-3000 посылок в день, чаще всего электронику, парфюмерию, косметику, книги, одежду и обувь.

Фото предоставлено пресс-службой компании