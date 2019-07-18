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«Азиатские встречи» состоятся в Новосибирске

Форум пройдет 29-30 августа.
  • 18/07/2019, 11:53
«Азиатские встречи» состоятся в Новосибирске

29 и 30 августа состоится XV Новосибирский инновационно-инвестиционный форум «Азиатские встречи». Постановление об этом подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что форум проводится для формирования благоприятного климата, развития и укрепления торгово-экономических связей, расширения сотрудничества в сфере образования со странами Юго-Восточной Азии и реализации совместных инвестиционных проектов.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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