«Азиатские встречи» состоятся в Новосибирске

29 и 30 августа состоится XV Новосибирский инновационно-инвестиционный форум «Азиатские встречи». Постановление об этом подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что форум проводится для формирования благоприятного климата, развития и укрепления торгово-экономических связей, расширения сотрудничества в сфере образования со странами Юго-Восточной Азии и реализации совместных инвестиционных проектов.

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