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Косилка-робот работает на обочинах федеральных дорог региона

За 1 рабочий день она обрабатывает до 10 гектаров.
  • 18/07/2019, 11:35
Косилка-робот работает на обочинах федеральных дорог региона

На федеральных трассах, подведомственных ФКУ «Сибуправтодор», компания ОАО «Новосибирскавтодор» в рамках инвестиционной программы 2019 года приобрела косилку-робота Ferri ICut 3 с дистанционным управлением. Ее стоимость – 4,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Главной особенностью данной косилки-робота является возможность работать на склонах с углом наклона до 55 градусов. Это позволяет обслуживать те участки летнего содержания автомобильных дорог, где работа другого оборудования невозможна.

Движение спецшасси Ferri ICut 3 координируется с помощью пульта дистанционного управления, который стабильно работает на удалении до 150 м. Ширина захвата косилки-робота – 1,3 метра.

— Ferri ICut 3 работает на дизеле, средний расход топлива — 4.5 л/час. За 1 рабочий день косилка-робот обрабатывает до 10 гектаров. Одна Ferri ICut 3 превосходит по производительности три тракторных косилки. А если сравнивать производительность косилки-робота с ручным трудом, то соотношение будет 1:12, то есть Ferri ICut 3 может заменить 12 операторов с ручными мотокосами. Максимальная высота травы, по которой может работать косилка-робот – это 2,5 метра, — уточнили в пресс-службе компании.

Специалисты отмечают, что к основным преимуществам косилки-робота Ferri ICut 3 относится: высокая маневренность на склоне (благодаря продвинутой гидросистеме с регулируемым потоком на каждую гусеницу), возможность диагностики систем спецшасси с помощью панели управления на борту робота. Также Ferri ICut 3 имеет проводной аварийный пульт дистанционного управления, что гарантируют надежную работу и быструю диагностику оборудования.

— Ferri ICut  3 является универсальной, так как может комплектоваться разными рабочими органами: косилкой, мульчером, измельчителем пней, измельчителем веток, снегоуборочным отвалом и траншеекопателем, — рассказали в «Новосибирскавтодоре».

На данный момент представители завода Ferri проводят обучение дорожных рабочих Мошковского ДРСУ компании «Новосибирскавтодор». Инструктаж продлится несколько дней. Он включает в себя теоретический блок и практические занятия на склонах. По словам представителя завода, главное – это опыт и наличие пространственного мышления.

— Использование косилок-роботов при окосе травы на обочинах – это принципиально новый подход в летнем содержании федеральных автомобильных дорог Новосибирской области. Учитывая технические возможности такого оборудования и высокое качество выполнения работ, мы поддерживаем внедрение данной технологии, — подчеркнул первый заместитель начальника управления ФКУ «Сибуправтодор» Дмитрий Батурин.

Отмечается, что в следующем году компания «Новосибирскавтодор» планирует покупку еще нескольких косилок-роботов, что повысит производительность проводимых работ по окосу травы на федеральных автомобильных дорогах Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Новосибирскавтодор»

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