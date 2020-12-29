«Балтика» запустила алкокалькулятор

Идея проекта — предоставить взрослым потребителям инструмент для подсчета объема выпитого спиртного, уточняют в компании «Балтика». В онлайн-калькуляторе используется формула Всемирной организации здравоохранения (на каждый мл этанола приходится 0,79 г чистого алкоголя). Выводы делаются на основе расчета ВОЗ, считающей стандартной порцией алкоголя 10 граммов чистого спирта, и оценки потребления выше 3 стандартных порций алкоголя в день как рискованного. На основе полученных данных пользователю формируется результат и комментарий— например, о том, что потребление нужно скорректировать.

Несмотря на то, что калькулятор носит исключительно информационный характер, и не должен использоваться для расчета уровня алкоголя в крови или выдыхаемом воздухе и других измерений, он может предоставить потребителю ориентиры, чтобы объективно оценить количество выпитого алкоголя и скорректировать свою модель потребления, уточняют в компании.

— Умеренное и ответственное потребление — это не только часть пивной культуры, но и уважение к труду пивоваров, — поясняет старший директор по корпоративным коммуникациям региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика», части CarlsbergGroup Надежда Овсянникова. — Зачастую потребителю сложно оценить объем выпитого, а пересчет в чистый алкоголь и количество стандартных доз спиртного позволит представить, насколько вы близки к зоне риска, и скорректировать свое потребление в пользу более умеренного или предпочесть безалкогольные напитки.

Напомним, «ноль безответственного потребления» — одна из целей устойчивого развития «Балтики», в рамках которой компания реализует проекты, нацеленные на профилактику нетрезвого вождения, борьбу с продажей алкоголя несовершеннолетним, обеспечивает доступность безалкогольных напитков, стремясь чтобы в каждой из точек, где продается алкоголь, потребитель мог выбрать безалкогольную альтернативу.

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk