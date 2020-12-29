Новосибирцы собрали почти 440 тысяч рублей для детей с онкологией

Почти 440 тыс. руб. удалось собрать благотворительному фонду «ЖИВИ» за месяц работы фотовыставки «Путь» перед кинокомплексом «Победа». Помощь оказали более 230 частных благотворителей и партнер проекта – справочник и карты 2ГИС, сообщили организаторы выставки.

Напомним, выставка была посвящена мамам, чьи дети прошли или еще проходят лечение в онкологических центрах Новосибирска. Проект поддержали 12 известных фотографов города — Владимир Дубровский, Никита Хнюнин, Вера Сальницкая, Кристина Киблер, Александр Ощепков и другие.

Деньги из целевого сбора будут использованы для оплаты лекарств, лабораторных исследований, перелетов семей подопечных фонда к местам лечения в федеральные клиники и приобретение медицинского оборудования. Собранные средства уже помогли двум семьям: были оплачены авиаперелет подопечной Новосибирск-Москва-Новосибирск для прохождения лечения в федеральной клинике и транспортировка биоматериала для проведения медицинских анализов в Москве для двух подопечных.

— Мы приурочили выставку ко Дню матери и очень надеялись, что в канун такого важного праздника удастся собрать запланированную сумму – 1,5 млн руб. Но и недели, и двух недель оказалось мало, и мы сначала продлили сбор, а потом и вовсе решили перевести проект в статус постоянных, — отметила исполнительный директор фонда «ЖИВИ». Ксения Алешина.

По ее словам, фонд планирует расширить экспозицию выставки «Путь».

— В фонде еще очень много семей, которые хотят рассказать свои истории и помочь не только своим детям, но и другим, — сказала она.

Все желающие еще могут поддержать фотовыставку и помочь маленьким новосибирским пациентам на сайте. Работы фотографов можно посмотреть в социальных сетях по #путьживи.

Фото предоставлено благотворительным фондом