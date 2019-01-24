«Балтика» запустит в эксплуатацию комплекс биологических очистные сооружений к осени 2019 года

Строительство современного комплекса очистных сооружений для сточных вод завершается на заводе «Балтика-Новосибирск». Запуск этого значимого экологического объекта планируется во втором квартале 2019 года, сообщили в пресс-службе компании.

В пресс-службе подчеркнули, что это будет современный комплекс с эффективной многоступенчатой системой очистки сточных вод.

Мощность комплекса БОС на заводе «Балтика-Новосибирск» будет рассчитана на весь объем образующейся на производстве сточной воды. Сейчас стоки завода проходят первую ступень очистки на территории предприятия и затем направляются на городские очистные сооружения. Появление собственного комплекса позволит заводу снизить нагрузку на муниципальные системы.

На данный момент завершена строительная часть проекта биологических очистных сооружений (БОС), включая монтаж метан-реактора В 1 квартале 2019 года планируется завершить монтаж технологического оборудования БОС, затем начнется этап пуско-наладочных работ.

На предприятии уточнили, что по состоянию на январь, сумма инвестиций, направленных на его строительство составила 476 млн. руб.

Запуск в эксплуатацию комплекса биологических очистных сооружений филиала «Балтика-Новосибирск» намечен на конец 2 квартала 2019 года.

Фото: пресс-служба компании