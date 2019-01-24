«Новая перевозочная компания» взяла кредит на сумму 3 млрд рублей

Сбербанк открыл «Новой перевозочной компании», входящей в группу Globaltrans, возобновляемую рамочную кредитную линию для пополнения оборотных средств. Кредитная линия предоставляется на 3 года в размере 3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что в рамках кредитного соглашения кредитор и заемщик заключают отдельные кредитные сделки путем подписания сторонами подтверждений, которые являются неотъемлемой частью генерального соглашения.

АО «Новая перевозочная компания» является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. 100% акций АО «НПК» контролирует Группа Globaltrans. В 2017 году по железной дороге компания отправила 361,5 млн тонн угля.

Фото: пресс-служба компании