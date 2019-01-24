 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

«Новая перевозочная компания» взяла кредит на сумму 3 млрд рублей

  • 24/01/2019, 10:54
Средства пойдут на пополнение оборотных средств.

Сбербанк открыл «Новой перевозочной компании», входящей в группу Globaltrans, возобновляемую рамочную кредитную линию для пополнения оборотных средств. Кредитная линия предоставляется на 3 года в размере 3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что в рамках кредитного соглашения кредитор и заемщик заключают отдельные кредитные сделки путем подписания сторонами подтверждений, которые являются неотъемлемой частью генерального соглашения.

АО «Новая перевозочная компания» является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. 100% акций АО «НПК» контролирует Группа Globaltrans. В 2017 году по железной дороге компания отправила 361,5 млн тонн угля.

Фото: пресс-служба компании

Популярное с сайта

Над премьерами в Новосибирском театре кукол работают режиссеры из Санкт-Петербурга

24/01/2019, 12:02
Все спектакли проекта будут показаны до июня 2019 года.

Новосибирская область получит новые белорусские лифты

24/01/2019, 11:33
В регионе уже эксплуатируется 1667 лифтов компании из города Могилёв.

В правила проведения публичных мероприятий внесли изменения

24/01/2019, 11:22
Законодатели уверены, что эта мера заставит организаторов более взвешенно планировать такие мероприятия.

Актуальный разговор

Почему повышение тарифов на ОСАГО — это не самая серьезная проблема

Все материалы
Новости

Разработанные в НГТУ керамические протезы будут введены в программу ОМС

24/01/2019, 13:32

Область получит федеральные деньги на мусоросортировочные линии

24/01/2019, 12:58

Академпарк запускает преакселератор А:СТАРТ

24/01/2019, 12:55

В области пытаются сократить сроки выхода застройщиков на стройплощадки

24/01/2019, 12:34

Пассажиров такси защитят страховками

24/01/2019, 12:19

Над премьерами в Новосибирском театре кукол работают режиссеры из Санкт-Петербурга

24/01/2019, 12:02

Новосибирская область получит новые белорусские лифты

24/01/2019, 11:33

В правила проведения публичных мероприятий внесли изменения

24/01/2019, 11:22

В Новосибирской области объявили конкурс на назначение детского омбудсмена

24/01/2019, 11:04

«Балтика» запустит в эксплуатацию комплекс биологических очистные сооружений к осени 2019 года

24/01/2019, 10:24

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×