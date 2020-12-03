Банк Акцепт: как выгодно вложить деньги, чтобы они работали на вас

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это брокерский счет, который дает возможность покупать ценные бумаги на бирже, зарабатывать на них и получать налоговые льготы.

Звучит привлекательно, так как доходность от ценных бумаг может превышать ставки по банковским вкладам в несколько раз! Увеличить прибыль можно путем покупки и последующей продажи акций, облигаций и других финансовых инструментов.

А самое главное и гарантированное преимущество – это два типа налоговых льгот на выбор:

Получение налогового вычета – 13% от суммы внесенных средств. Но не более 52 тысячи в год.

Освобождение от уплаты налогов на доходы, полученных от инвестирования.

Получение налогового вычета гораздо более привлекательный вариант, ведь по факту ежегодная доходность вашего ИИС увеличивается на 13%. То есть вы его получаете, просто потому что вы его открыли и внесли туда некоторое количество денег.

Стоит отметить, что ограничений на минимальную сумму внесения средств на счет нет. А вот «потолок» составляет 1 млн. руб. в год. При этом вычет вы получите только с суммы до 400 тыс. руб.

Также есть еще несколько ограничений, о которых следует знать:

ИИС могут открывать только физические лица;

если вы рассчитываете на налоговый вычет с подоходного налога, вы не можете закрыть счет в течение трех лет;

вы имеете право открыть только один ИИС.

ИИС – отличный инструмент для увеличения пассивного дохода. Если вы готовы инвестировать, открывайте индивидуальный счет в Банке Акцепт! Успейте открыть ИИС и внести денежные средства до конца 2020 года и получите налоговый вычет уже в начале следующего года! Чтобы его открыть, вам нужно обратиться к специалисту Банка Акцепт и заключить с ним договор на брокерское обслуживание.

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