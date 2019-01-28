 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Банк Акцепт подключился к новой площадке для продажи непрофильных активов

  • 28/01/2019, 10:55
Инвесторы получают доступ к наиболее интересным активам компаний, находящихся в процедуре банкротства или готовых реализовать имущество с согласия банка.

В январе нового года АО «Банк Акцепт» подключился к ресурсу PORTAL DA. Этот шаг делает Банк ближе к инвесторам, поскольку дает возможность не только получить полную информацию по объектам, но и совершить покупку, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

PORTAL DA — удобный и эффективный механизм изучения и приобретения объектов для инвестирования, разработанный Сбербанком России. Данная электронная площадка по продаже активов является новым профессиональным инструментом, обеспечивающим продажу непрофильных активов в короткие сроки и по справедливой стоимости.

Инвесторы получают доступ к наиболее интересным активам компаний, находящихся в процедуре банкротства или готовых реализовать имущество с согласия банка. На площадке представлены в основном коммерческая, торговая и производственная недвижимость, автотехника, а также оборудование и товарно-материальные ценности.

Так же актуальный список объектов реализации Банка Акцепт всегда доступен на сайте.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Стартап как альтернатива диплому

28/01/2019, 16:53
Аудитории потенциальных стартаперов- студентов: от 3 до 5% от общего числа выпускников.

Новосибирское предприятие отправило более 20 тонн мороженого в Китай

28/01/2019, 16:45
Две партии товара были отправлены автомобильным транспортом.

Росреестр стал реже отказывать в осуществлении сделок с недвижимостью

28/01/2019, 16:14
Чаще всего причиной принятия решений о приостановлении является недобросовестное отношение кадастровых инженеров при подготовке межевых планов.

Актуальный разговор

Спрос на рынке кофе изменится через культуру brew-баров

Все материалы
Новости

Здоровье как инструмент монетизации успешного бизнеса

29/01/2019, 10:21

Новосибирские МФО выдали более 4 млн микрозаймов на 26 млрд рублей

28/01/2019, 19:31

«Виртуальная Энциклопедия» из Новосибирска может стать лучшим франчайзинговым проектом в России

28/01/2019, 18:55

Экспорт зерна из региона увеличился почти в два раза

28/01/2019, 17:51

В Новосибирске испытали первый в мире полностью алюминиевый двигатель внутреннего сгорания

28/01/2019, 17:05

Стартап как альтернатива диплому

28/01/2019, 16:53

Новосибирское предприятие отправило более 20 тонн мороженого в Китай

28/01/2019, 16:45

Росреестр стал реже отказывать в осуществлении сделок с недвижимостью

28/01/2019, 16:14

Продажи универсала KIA Ceed SW стартовали в Новосибирске

28/01/2019, 16:05

В Новосибирской области проходят проверки по фактам массовых сообщений о минировании

28/01/2019, 13:50

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×