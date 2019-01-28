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Сбербанк проведёт Global Cyber Week

  • 28/01/2019, 11:25
Неделя кибербезопасности пройдет 17–21 июня в Москве.

В 2019 году ПАО Сбербанк впервые проведёт в Москве Global Cyber Week — международную неделю кибербезопасности, которая пройдёт 17–21 июня, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Откроет Global Cyber Week техническая конференция по практической кибербезопасности OFFZONE, которая состоится 17–18 июня. В её рамках пройдут соревнования CTF (Capture the Flag), участники которых будут решать задачи из различных областей кибербезопасности, атаковать сервисы противников и защищать свою инфраструктуру.

19 июня состоится Международный online-тренинг по управлению рисками кибербезопасности, который позволит проверить уровень готовности крупнейших мировых финансовых и бизнес-компаний к отражению кибератак на их инфраструктуру.

Ключевым мероприятием Global Cyber Week станет Международный конгресс по кибербезопасности (International Cybersecurity Congress), который состоится 20–21 июня. ICC — международная межотраслевая площадка для глобального диалога представителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и ключевых экспертов по самым острым и актуальным вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобализации и дигитализации.

Первый Международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5–6 июля 2018 года в Москве. Конгресс объединил свыше 2200 участников, порядка 700 организаций из более чем 50 стран. В работе ICC принял участие Президент России Владимир Путин.

— Обеспечение кибербезопасности — это государственная задача, и в её решении необходимо объединять усилия правоохранительных органов, деловых кругов, общественных организаций и самих граждан, — подчеркнул Владимир Путин в своём выступлении на ICC.

Фото: Ростислав Нетисов

 

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