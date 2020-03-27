Банк Акцепт подключился к системе быстрых платежей

Вот уже 30 лет АО «Банк Акцепт» создает самые выгодные и комфортные условия для своих клиентов! В связи ситуацией, связанной коронавирусом COVID-19, наши онлайн-сервисы, как никогда, актуальны. Поэтому мы внедрили новый онлайн-сервсис – систему быстрых платежей (СБП)!

Что же такое СБП? Это быстрая и удобная система Интернет-платежей. Она позволяет отправлять денежный перевод по номеру телефона со счета на счет между разными банками – моментально. Это заметно сэкономит ваше время! Главное, чтобы эти банки были подключены к СБП.

Огромный плюс сервиса – низкая комиссия от банка-отправителя. Например, в Банке Акцепт минимальная комиссия всего – 10 рублей, что примерно в 5 раз меньше, чем по другим видам переводов. Важно, что СБП – это онлайн-сервис, поэтому у вас нет необходимости идти в банк. Вы можете осуществлять платежи всегда – круглосуточно, 7 дней в неделю.

Несмотря на тревожную ситуацию, продолжайте совершать привычные платежи с Банком Акцепт, не выходя из дома! Платежи по кредитам, ЖКХ, оплата госуслуг, штрафов ГИБДД – все это доступно в приложении «Акцепт-онлайн» или Интернет-банке. Оплачивайте услуги связи онлайн без посещения банка!

Подробности по тел.: 8 800 100 27 37 или на сайте.

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Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Обслуживает физических и юридических лиц. Лицензия Банка России № 567 Сайт: akcept.ru

Фото предоставлено пресс-службой банка