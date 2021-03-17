Банк Акцепт расширил партнерскую сеть банкоматов!

На данный момент в городах присутствия банка Новосибирске, Москве, Красноярске, Омске и Барнауле клиентам доступно более 1000 банкоматов банка-партнера. Из них более 800 с функцией приема наличных.

Услуга доступна всем держателям карт Банка Акцепт.

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и по ссылке.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

мкрн Горский, 60

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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