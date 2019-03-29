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Банк Акцепт выступает перед таможенными органами гарантом предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность

  • 29/03/2019, 16:36
Банку увеличен лимит максимальной суммы одной банковской гарантии до 47 млн рублей.

Банк Акцепт выступает перед таможенными органами гарантом предприятийВ марте 2019 года АО Банк «Акцепт», обладающему правом выдачи таможенных гарантий, на основании приказа Федеральной Таможенной Службы России от 28.02.2019 г. №347 увеличен лимит максимальной суммы одной банковской гарантии до 47 млн рублей и максимальной суммы всех одновременно действующих банковских гарантий до 235 млн  рублей.

Этому событию предшествовала активная работа банка с предприятиями — экспортерами/импортерами, с таможенными брокерами, таможенными перевозчиками, владельцами таможенных складов временного хранения. Добросовестное выполнение банком своих обязанностей в области таможенного дела стало залогом доверия  Федеральной Таможенной Службы, позволившее увеличить лимиты.

Фото: предоставлено пресс-службой банка

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