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НГТУ НЭТИ начнет готовить энергетиков для Киргизии

Предполагается, что совместные образовательные программы с киргизскими вузами начнут работать с осени 2019 года.
  • 29/03/2019, 16:44
НГТУ

Ректор Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Анатолий Батаев подписал договоры о сотрудничестве с двумя крупными киргизскими вузами — Кыргызским государственным техническим университетом им. И. Раззакова и Ошским государственным университетом. Договоры были подписаны в Бишкеке 27 марта во время визита в Кыргызстан делегации ректоров российских вузов во главе с министром науки и образования России Михаилом Котюковым, сообщили в пресс-службе университета.

Договоры предполагают обучение студентов в вузе-партнере по краткосрочным и долгосрочным образовательным и обменным программам, в том числе в виде практик, стажировок, в рамках летних и зимних школ, а также совместное последипломное обучение — в магистратуре, аспирантуре и докторантуре. Договор также предполагает издание совместных научных трудов новосибирских и киргизских ученых.

— Сейчас мы решаем вопрос о создании двух совместных образовательных программ — по теплоэнергетике и техносферной безопасности. В Кыргызстане есть сильный кадровый голод в этих областях. Киргизские коллеги предложили создать совместные образовательные программы именно нам, потому что теплоэнергетика — традиционно сильное направление нашего факультета энергетики, — прокомментировал соглашение Анатолий Батаев.

Предполагается, что совместные образовательные программы с киргизскими вузами начнут работать с осени 2019 года. Киргизские студенты смогут начать обучение в своих вузах по синхронизированным с НЭТИ образовательным программам, затем продолжить обучение в новосибирском техническом вузе, а затем получить дипломы двух вузов.

Фото: пресс-служба университета

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