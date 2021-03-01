Банк Акцепт запустил программы инвестиционного и накопительного страхования от «Росгосстрах Жизнь»

Теперь во всех отделениях банка можно приобрести ИСЖ «Драйвер прайм» в рублях – это возможность зарабатывать на инвестициях при 100% гарантии возврата вложенных средств.
Договор по этому страховому продукту заключается на пять лет со стратегией «Лидеры сектора 3.0». Это купонная* стратегия, при которой, в отличие от классических, условия начисления и размер доходности** известны на момент оформления. Минимальный взнос составляет – 50 000 рублей.
Также клиентам Банка Акцепт теперь доступна программа НСЖ «Финансовый капитал Премиум». Накопительное страхование жизни поможет сформировать капитал, не меняя привычный уровень жизни, обеспечит финансовую защиту близких в случае непредвиденных ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем.
Это рублевый продукт, договор заключается на 5 лет, минимальный ежегодный взнос составит – 50 000 рублей.
Все продукты СК «Росгосстрах Жизнь», представленные в отделениях Банка Акцепт, предусматривают 100% гарантию возврата вложенных средств по окончанию программы.
Оформить программы вы можете в любом отделении Банка Акцепт.
Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru
*Купонная ставка – установленная в договоре страхования ставка доходности, используемая при расчете дополнительного инвестиционного дохода.
**Доход не может быть гарантирован. Наличие или отсутствие доходности зависит от динамики выбранного в рамках программы базового актива.
***В соответствии со ст. 219 НК РФ.
Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
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Фото предоставлено пресс-службой банка
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