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Банк Акцепт запустил программы инвестиционного и накопительного страхования от «Росгосстрах Жизнь»

  • 01/03/2021, 18:34
С 01.03.2021 года клиентам Банка Акцепт стали доступны программы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) от «Росгосстрах Жизнь».

Банк Акцепт запустил программы инвестиционного и накопительного страхования от «Росгосстрах Жизнь»Теперь во всех отделениях банка можно приобрести ИСЖ «Драйвер прайм» в рублях – это возможность зарабатывать на инвестициях при 100% гарантии возврата вложенных средств.

Договор по этому страховому продукту заключается на пять лет со стратегией «Лидеры сектора 3.0». Это купонная* стратегия, при которой, в отличие от классических, условия начисления и размер доходности** известны на момент оформления. Минимальный взнос составляет – 50 000 рублей.

Преимущества:

  • доходность – потенциально неограниченные возможности получения инвестиционного дохода;
  • ежегодные выплаты;
  • право на получение налогового вычета 13%*** (не более 15 600 рублей);
  • средства, вложенные в программу, не подлежат разделу при имущественных спорах;
  • возможность адресной передачи капитала близкому человеку;
  • в состав стратегии входят компании-лидеры с узнаваемыми брендами, такие как «Газпром», P&G, Danone и т.п.

Также клиентам Банка Акцепт теперь доступна программа НСЖ «Финансовый капитал Премиум». Накопительное страхование жизни поможет сформировать капитал, не меняя привычный уровень жизни, обеспечит финансовую защиту близких в случае непредвиденных ситуаций, связанных с жизнью и здоровьем.

Это рублевый продукт, договор заключается на 5 лет, минимальный ежегодный взнос составит – 50 000 рублей.

Страховое покрытие:

  • возврат уплаченных взносов при уходе из жизни по любой причине;
  • выплата до 200% страховой суммы при уходе из жизни в результате несчастного случая;
  • выплата до 300% страховой суммы при уходе из жизни в результате ДТП;
  • освобождение от уплаты взносов при установлении инвалидности I, II группы в результате несчастного случая.

Преимущества:

  • гарантированное формирование капитала и возврат 100% накопленных средств в конце программы;
  • социальный налоговый вычет от каждого взноса (не более 15 600 рублей);
  • средства, вложенные в программу, не делятся при имущественных спорах.

Все продукты СК «Росгосстрах Жизнь», представленные в отделениях Банка Акцепт, предусматривают 100% гарантию возврата вложенных средств по окончанию программы.

Оформить программы вы можете в любом отделении Банка Акцепт.

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

*Купонная ставка – установленная в договоре страхования ставка доходности, используемая при расчете дополнительного инвестиционного дохода.

**Доход не может быть гарантирован. Наличие или отсутствие доходности зависит от динамики выбранного в рамках программы базового актива.

***В соответствии со ст. 219 НК РФ.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : страхование новости бизнеса ИИС банки Банк Акцепт


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