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Руководство новосибирского завода задолжало сотрудникам по зарплате 34 млн рублей

  • 01/03/2021, 18:02
Руководство новосибирского завода задолжало сотрудникам по зарплате 34 млн рублей
За невыплату зарплаты и налогов на директора предприятия заведено уголовное дело.

Генеральный директор ООО ««Завод Сибирского Технологического Машиностроения «ЭМУР» предстанет перед судом по обвинению в невыплате зарплаты сотрудникам и сокрытии денег от налоговой, сообщили в СК России по Новосибирской области.

— По данным следствия, в период времени с января 2018 по февраль 2019 года, руководитель предприятия, достоверно зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам в размере 19,5 млн рублей и выставленных инкассовых поручениях по расчетным счетам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», а также о приостановке налоговым органом операций по счетам, имея при этом реальную возможность полностью погасить вышеуказанную недоимку, совершил сокрытие денежных средств ООО «ЗСТМ «ЭМУР» на общую сумму 60 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

Кроме того, в период с февраля 2019 года по ноябрь 2020 года директор завода, имея финансовую возможность, не выплачивал заработную плату, пособия и иные, установленные законом выплаты, 93 работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР», допустив формирование задолженности на общую сумму около 34 млн рублей.

— При этом в указанный период времени на счета подконтрольных ему организаций, поступили денежные средства в сумме 106,5 млн рублей, которые являлись достаточными для полной и своевременной выплаты всем работникам ООО «ЗСТМ «ЭМУР» сумм денежных средств причитающейся им заработной платы, пособий и иных установленных законом выплат, однако на указанные цели обвиняемый израсходовал лишь 15 млн рублей, частично погасив указанную задолженность, — уточнила Анастасия Кулешова.

По ее словам, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: pixabay.com, автор- Daniel_B_photos

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело сокрытие денег от налоговой невыплата зарплаты


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