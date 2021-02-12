Банк ДОМ.РФ провел в Новосибирске первые сделки по программе льготной ипотеки на ИЖС

В Новосибирской области 11 февраля прошли первые сделки в рамках льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство – по условиям программы молодые семьи, имеющие хотя бы одного ребенка, оформляют кредит на строительство загородного дома по низкой ставке от 6,1%. Первыми в регионе получили льготную ипотеку молодые семьи из Новосибирска, одна из них является многодетной – в семье воспитывается трое детей. Кредиты оформлены на 3,2 и 4 миллиона рублей.

Управляющий директор Сибирского и Дальневосточного регионального центра АО «Банк ДОМ.РФ» Вадим Перепечко рассказал, что денежные средства по одной из проведенных сделок будут направлены на строительство дома с одновременным приобретением земельного участка, вторая сделка предусматривает строительство дома на имеющемся в собственности земельном участке. Договоры подряда на строительство домов заключены с аккредитованной банком строительной компанией «Дримхаус Констракшн», одним из лидеров на рынке строительства Новосибирской области.

Льготная ипотека на ИЖС действует до 30 июня 2021 года. По ее условиям, кредит предоставляется на строительство типовых домов комплексной застройки или домов по индивидуальному проекту на территории с транспортной и социальной инфраструктурой, дополнительного залога не требуется. Максимальная сумма ипотеки для Новосибирской области составляет 6 миллионов рублей. Минимальная ставка доступна для заемщиков, подтверждающих доходы и занятость дистанционно – с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ, а также для зарплатных клиентов банка. Первоначальный взнос – от 20%, срок кредитования – до 20 лет.