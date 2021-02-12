В новосибирском Росздравнадзоре подвели итоги «ковидного» года

По информации управления Росздравнадзора по Новосибирской области, на протяжении «ковидного» 2020 года специалисты управления наиболее активно отслеживали работу медучреждений и производителей медицинской продукции по вопросам, вызвавшим наибольшее напряжение среди жителей региона. По данным, озвученным на заседании комитета заксобрания по социальной политике и здравоохранению руководителем территориального органа Росздравнадзора по области Еленой Хрусталевой, из поступивших от граждан 2,5 тысячи обращений (+50% к 2019 году) больше половины касались качества и безопасности медицинской помощи, предоставляемой в медучреждениях пациентам.

— Еще 35% — вопросы организации и доступности медицинской помощи, — сообщает Хрусталева. — Около 700 обращений поступили в отношении негосударственных учреждений: медицинских, фармацевтических предприятий, индивидуальных предпринимателей. На 62% выросли обращения от родственников пациентов. По итогам рассмотрения проведены 95 проверок.

Вопросы качества и безопасности не обошли стороной и производителей медицинской продукции. Результатом одной из проверок стало уголовное дело с последующим разбирательством в судебной инстанции.

— За 2020 год запрещены около 800 тысяч недоброкачественных медизделий, — рассказывает Елена Хрусталева. — В отношении одного из производителей возбуждено уголовное дело. Нарушитель оплатил штраф в размере 200 тысяч рублей. Данное мероприятие осуществлялось совместно с прокуратурой Новосибирска. Общее количество проверок превысило 300 и выросло, по сравнению с 2019 годом, на 23%. По итогам 72% проверок выявлены нарушения со стороны 80 учреждений здравоохранения. Составлены протоколы на общую сумму более 3 млн рублей. Мы принимали участие в проверках прокуратуры и правоохранительных органов (более 50 проверок).

По информации территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области, большинство выявленных в 2020 году в ходе контрольных мероприятий проблем характерны для всех территорий РФ и связаны с необычностью самой инфекции и ситуацией, вызванной данным заболеванием.