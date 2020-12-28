Банк ДОМ.РФ в Новосибирской области выдал около трех тысяч ипотечных кредитов

Банк ДОМ.РФ в Новосибирской области выдал около 3 тысяч ипотечных кредитов на сумму почти 5,5 миллиарда рублей. С начала 2020 года выдано около 1,5 тысячи кредитов в объеме около 3 миллиардов рублей – это более чем в полтора раза превышает результаты 2019 года. Средний размер кредита составил около 2 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ.

Как отметил управляющий директор Сибирского и Дальневосточного регионального центра Банка ДОМ.РФ Вадим Перепечко, драйвером ипотечного кредитования в Новосибирской области является программа «Рефинансирование» по ставке от 7,1% – на нее пришлось 36% выдач в 2020 году. Еще одной востребованной программой является «Приобретение готового жилья» по ставке от 7,9% – на такие кредиты приходится 24% выдач.

Также в регионе популярны ипотечные программы с высокой социальной значимостью, реализуемые совместно с государством. На запущенную в 2020 году в соответствии с поручением президента Российской Федерации «Льготную ипотеку на новостройки» по ставке от 5,7% пришлось 16% выдач в 2020 году. Доля «Семейной ипотеки», доступной в банке от 4,7%, в 2020 году составила 13%.

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