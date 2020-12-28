Ремонт Оперного продолжит привычный подрядчик

Подведены итоги конкурса на выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Здание Новосибирского театра оперы и балета» (зоны «А», «Е» и «Г») в целях приспособления объекта культурного наследия для его современного использования». Заказчиком торгов выступил сам театр. Стартовая сумма торгов составляла почти 382 млн рублей. Конкурс был признан несостоявшимся, так как заявку на торги подала только одна компания — ООО «РСК-Ренессанс» (Москва), которая предложила выполнить работу по начальной цене.

В итоге комиссия признала «РСК-Ренессанс» победителем торгов. Выполнить работы компания должна не позднее 30 марта 2022 года. Кроме того, она предоставляет гарантию на срок 5 лет на выполненную работу. Источник финансирования — субсидия из федерального бюджета и средства самого театра.

Отметим, что «РСК-Ренессанс» уже работала по другим реставрационным проектам театра. К примеру, в 2019-м она выиграла тендер на выполнение ремонтно-реставрационных работ репетиционного зала (зона «А») и помещений зоны «Д» за 215 млн рублей. Ранее компания выполняла ремонтно-реставрационные работы на фасадах зон «Е», «Ж», «Д», кровле зоны «Д» и работы по усилению грунтового основания фундамента здания зон «Е», «Д». Стоимость этого контракта была 165,5 млн рублей. Всего у компании с НГАТОиБ заключены 4 контракта на общую сумму почти 788,8 млн рублей.

Новосибирский театр оперы и балета расположен в центре города, на площади им. Ленина. Здание постройки 1933-45 годов. Перекрыто уникальным по своей конструкции монолитным железобетонным куполом диаметром 60 м. Здание является памятником архитектуры федерального значения, и в соответствии с федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ, охраняется государством.

По данным Rusprofile, ООО «РСК-Ренессанс» создано в 2017 году, является микропредприятием со штатом в 12 человек. Учредитель — директор Валерий Агеев.

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