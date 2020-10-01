Банк «Левобережный» – одна из самых популярных кредитных организаций в «Яндексе»

В него вошли 50 самых популярных банков России по среднемесячной частоте запросов в поисковой системе «Яндекс».

В среднем пользователи искали информацию по Банку «Левобережный» (ПАО) 61 630 раз в месяц, то есть около 200 000 раз за III квартал. Это можно назвать стабильным результатом, если рассматривать предыдущий рейтинг за I полугодие 2020 г.

В выборку попали крупнейшие по объему собственных активов федеральные и региональные банки России. Аналитики отметили общее снижение частоты поиска анализируемых банков в III квартале на 8%, что связано с низкой финансовой активностью людей летом и с ограничениями в период пандемии.

Рейтинг самых популярных в III квартале банков в «Яндексе» составил Brobank – бесплатный онлайн-сервис подбора финансовых услуг, предоставляемых российскими банками и кредитными компаниями. Сервис создан в 2014 году. Входит в двадцатку лучших сайтов рунета в категории «Финансы» рейтинга «Рамблер/Топ-100».

Фото предоставлено пресс-службой банка