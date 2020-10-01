ВТБ получил премию журнала Asiamoney New Silk Road Finance Awards в двух номинациях в рамках проекта «Один Пояс – Один Путь»

Банк получил премию в следующих номинациях:

Лучший банк в рамках инициативы «Один Пояс — Один Путь» в регионе Центральная и Восточная Европа, Центральная и Западная Азия за активное продвижение инициативы в регионе;

Лучший банк в области финансирования в рамках инициативы «Один Пояс — Один Путь» в регионе Центральная и Восточная Европа, Центральная и Западная Азия, за операции на рынках капитала и торговое финансирование.

В рамках инициативы «Один Пояс — Один Путь» ВТБ активно поддерживает торговые отношения российских компаний с азиатскими партнерами. Торговое и экспортное финансирование также широко используется в долгосрочных и инфраструктурных проектах, помогая существенно снизить связанные с такими проектами риски. Клиенты обращаются к ВТБ за оптимальной структурой финансирования своих торговых контрактов с китайскими контрагентами, и банк предоставляет им полный спектр необходимых услуг, включая финансирование отсрочек по аккредитивам и гарантии. В рамках данного направления Банк также активно сотрудничает с китайским экспортно-кредитным агентством – Sinosure, являясь единственным российским банком с полноценной банковской лицензией в материковом Китае.

— Инициатива «Один Пояс — Один Путь» вносит важный вклад в устойчивый экономический рост Азии, предоставляет возможности для участия региона в международной торговле, тем самым способствуя его развитию. Полученные награды подтверждают лидирующие позиции ВТБ на азиатском направлении в части финансирования торговых потоков и поддержки клиентов в реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса торгового и экспортного финансирования в азиатском регионе, в том числе в рамках данной инициативы, предлагая, как уже хорошо себя зарекомендовавшие, так и индивидуальные решения для своих клиентов, — сказал Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ (ПАО).

Представленная в 2013 году концепция «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути» носит общее название «Один Пояс — Один Путь» (Belt and Road Initiative, BRI). Она направлена на создание транспортного, энергетического и торгового коридора между странами Центральной, Южной Азии и Европы, интенсификацию научно-технического сотрудничества и углубление экономического взаимодействия между государствами. По состоянию на май 2020 года соглашения с Китаем в рамках инициативы подписали 138 стран.

Asiamoney — финансовое издание, основанное в 1989 году, входит в состав издательской группы Euromoney. Премия New Silk Road Finance Awards ежегодно присуждается международным финансовым организациям за вклад в развитие глобальной экономической инициативы «Один Пояс — Один Путь».

Фото: пресс-служба банка