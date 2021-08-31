Банк «Левобережный» открыл продажу комплексной страховки от 5 видов рисков

Приобрести полис «Все включено» от компании «АльфаСтрахование» можно во всех офисах банка.

Страхование распространяется на:

внутреннюю отделку в квартире или доме, например, в случае пожара или затопления;

гражданскую ответственность перед соседями;

движимое имущество, которое на момент наступления страхового случая было в квартире/доме (мебель, бытовая техника, предметы интерьера и др.);

личные вещи, которые на момент наступления страхового случая были надеты на клиенте или переносилось в руках/сумках/папках и т.п. (уличные ограбления);

банковские карты (потеря, хищение средств, мошеннические действия и т.д.).

Вместо покупки нескольких страховых полисов клиенту достаточно приобрести один, который включает защиту сразу от 5 видов рисков. Это позволяет получить комплекс услуг с существенной экономией вашего бюджета. При этом можно выбрать наиболее подходящий вариант страхового покрытия – от 300 тысяч до 1,35 млн рублей. Это сумма, которую вам возместит компания при наступлении страхового случая. Стоимость программы составляет 3, 6, 10 или 15 тысяч рублей в зависимости от выбранного лимита страховой выплаты. Полис оформляется на 1 год.

Получить возмещение убытков просто: нужно заявить в компанию «АльфаСтрахование» о страховом случае и предоставить полис, документ об оплате страховой премии, заявление и справку из компетентных органов.

Подробную информацию по вопросам страхования можно получить в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО) и по телефону: 8-800-3333-555.