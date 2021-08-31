Чем аукнется «гаражная амнистия» новосибирцам

«Гаражная амнистия» стартует с 1 сентября 2021 и продлится до 1 сентября 2026 года. Под действие этого закона попадают гаражи, соответствующие следующим критериям:

— имеет прочную связь с землей, его перемещение невозможно без нанесения ущерба,

— гараж не признан самовольной постройкой по суду или решению МСУ,

— строительство гаража должно быть завершено до 29 декабря 2004 года, то есть до вступления в действие Градостроительного кодекса,

— для строительства гаража выделялся земельный участок.

— Оформление может занять немало времени, поэтому тот, кто заинтересован в реализации положения этого закона, должен поторопиться. Не исключаю, что в процессе оформления появятся нестандартные, уникальные ситуации. Все мы будем разбирать индивидуально и подробно, — сообщила на пресс-конференции руководитель управления Росреестра по Новосибирской области Светлана Рягузова.

По данным Росреестра, на территории региона около 700 гаражных кооперативов и около 30-50 тысяч граждан, которые не оформили свои права на этот вид собственности. Это говорит о примерном объеме предстоящей работы.

Заместитель начальника Департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Александр Савоськин добавляет, что новый федеральный закон определил понятие гаража. Это одноэтажный гаражный бокс, возможно объединенный с другими совместными стенами и крышей.

— Поэтому, когда мы говорим про второй, третий и т. д. уровень гаражей, то предоставить им земельный участок невозможно. При принятии решений мы будем рассматривать каждый кооператив. По нашему пониманию закона его действие на такие объекты распространяться не должно, — подчеркнул чиновник. — По нашим предварительным подсчетам, в Новосибирске около 450 гаражных кооперативов, более 65 тысяч собственников. Какое количество гаражей оформлено, а какое нет, мы будем определять путем совместных мероприятий с Росреестром.

По словам Светланы Рягузовой, в Новосибирске много незарегистрированных гаражей в Советском районе. Речь идет об объектах, строительство которых началось в 60-70 годах. Напомним, в конце августа мэрия Новосибирска приняла решение о сносе в общей сложности 130 капитальных гаражей на ул. Николаева в Академгородке, признав их самовольной постройкой.

— Как орган муниципального самоуправления мы не совсем довольны той ролью, что нам определил закон. Во всех спорных ситуациях собирается суд, который принимает решения. Закон не определил окончательный перечень документов: дал право суду определять их список, — комментирует Александр Савоськин. — Думаю, что мы сейчас начнем работать, поймем, с какими сложностями сталкиваемся исходя из большого количества незарегистрированных объектов, а потом посмотрим, какие решения принимать. Если в течение 5 лет гражданин не подсуетится в решении вопроса о регистрации объекта недвижимости, если о нем не будет сведений в ЕГРН, налоговой, то, когда действие закона прекратится, у органа МСУ будет полное моральное и юридическое право этот объект снести.

Напомним, интерес к территориям, занятым гаражными кооперативами, особенно к тем, что расположены в центральных районах города, активно проявляют застройщики. Представитель департамента подтвердил, что если эти площадки войдут в проект комплексного развития территории (КРТ), то все объекты, которые на ней расположены, вне зависимости от того, оформлено на них право собственности или нет, будут сноситься.

Савоськин также отметил, что федеральный закон предусмотрел новый порядок размещения металлических гаражей как нестационарных объектов. Они будут размещаться на основании решения на использование земли или договора без предоставления в собственность земельного участка. Порядок размещения устанавливается областным правительством. Сейчас он разрабатывается на региональном уровне и вскоре будет принят.