Банк «Левобережный» отменил плату за пополнение корпоративных карт

Плата взимается только за снятие средств с карты. Размер комиссии зависит от суммы, способа получения наличных и банка. Минимальный процент взимается за снятие средств в банкоматах и кассах Банка «Левобережный».

Корпоративная карта – это форма выдачи денежных средств под отчет вашим сотрудникам. Она открывается на имя материально ответственного лица. С помощью корпоративных карт возможно проведение большинства расчетных и хозяйственных операций:

безналичные операции в рублях, связанные с основной и хозяйственной деятельностью предприятия на территории РФ;

безналичная оплата в разной валюте командировочных и представительских расходов на территории РФ и за ее пределами;

получение наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте на хозяйственные расходы и оплату расходов, связанных с командированием сотрудников.

Держатели корпоративных карт получают круглосуточный доступ в экспресс-офисы Банка «Левобережный», где они могут в любое удобное время 24/7 вносить и снимать денежные средства, получать выписки и приложения по расчетному счету компании и пр.

Банк предоставляет полную информацию о движении средств на карте. Их можно использовать по мере необходимости в рамках установленных лимитов. При этом налог с продаж при оплате картой не взимается.

Получить подробную консультацию по корпоративных картам можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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