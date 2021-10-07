НЭТИ получит более 90 млн на развитие Центра трансфера технологий (ЦТТ)

НГТУ НЭТИ выиграл конкурс грантов на создание и развитие центров трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и университетов.

На развитие Центра трансфера технологий университет получит более 91 миллиона рублей до конца 2024 года.

— Реализация программы развития Центра трансфера технологий позволит НГТУ НЭТИ стать хабом для взаимодействия вузов и научных организаций с промышленностью Сибирского федерального округа в области специализации ЦТТ — силовая электроника и электроэнергетика, функциональные материалы специального назначения, новые материалы для электроники и электротехники. ЦТТ НГТУ ориентирован на вхождение в национальную экосистему центров трансфера технологий, коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, реализацию образовательных программ для формирования компетенций в области интеллектуальной собственности и коммерциализации РИД, вовлечение молодежи в инновационную деятельность, — прокомментировала проректор по инновациям и развитию НГТУ Марина Хайруллина.

Программа развития ЦТТ НГТУ до 2025 года включает мероприятия в сфере экономики и маркетинга, в сфере права, организационные и технические мероприятия, а также мероприятия по развитию национальной системы трансфера технологий и ее участников — вхождение в партнерскую сеть и подключение к цифровым сервисам и платформам НАТТ и др.

НГТУ НЭТИ приглашает заинтересованных участников экосистемы трансфера технологий к сотрудничеству и развитию сетевого взаимодействия на российском и международном рынках.