Банк «Левобережный» предлагает кредиты для бизнеса по ставке 9,5% годовых

У новых и действующих клиентов банка есть возможность получить финансирование на пополнение оборотных средств или инвестиции. Сумма кредита – от 5 до 48 млн рублей, срок – до 36 месяцев. Отсрочка погашения основного долга – 3 месяца. В качестве обеспечения оформляется коммерческая/жилая недвижимость. При этом может быть не обеспечено залогом до 5 млн рублей, но не более 50% от суммы кредита.

Ставка 9,5% годовых устанавливается клиентам, которые получат кредит в течение 5 рабочих дней после положительного решения банка. Возможна экспресс-выдача кредита без комиссии. Предложение действует до 31 декабря 2021 года.

Напомним также, что банк снизил ставку по бизнес-ипотеке. Компании МСБ могут оформить кредит на покупку недвижимости под залог приобретаемого объекта по ставке от 9,9% годовых.

По вопросам кредитования МСБ обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону 8-800-3333-555 или в офисы Банка «Левобережный» (ПАО).

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