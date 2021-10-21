Область подбирается к 300-м заболевшим

Число новых случаев заболеваемости коронавирусом за последние сутки поставило новый рекорд — 291 человек, что на 7,4% больше рекорда, полученного накануне в 271 заболевшего. Наивысшая точка на данный момент достигнута и в количестве умерших: в регионе за сутки зафиксировано 17 случаев летального исхода (+13,3%). Такие данные приводит областной оперативный штаб.

Стоит отметить, что рост заболеваемости наблюдается по стране в целом. В связи с этим накануне президент России Владимир Путин в рамках совещания с кабмином поддержал предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о введении нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября, а также поручил расширить охват вакцинации населения и его тестирования на коронавирус. В ближайшее время регионы, в том числе правительство Новосибирской области, должны принять решения о возможном введении на своих территориях новых ограничительных мер.

Напомним, что в начале прошлой недели правительство Новосибирской области и региональное управление Роспотребнадзора ввели ряд ограничительных мер, касающихся обязательной вакцинации отдельных категорий граждан — государственных и муниципальных служащих, работников торговых заведений, организаций общепита, косметических салонов, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг, прачечных, химчисток и иных подобных услуг; клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи; МФЦ; транспорта общего пользования, такси; соцзащиты населения; ЖКХ и энергетики; культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов; досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер-классов; детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах; театров, кинотеатров, концертных залов.

С 8 ноября анонсирован допуск по QR-коду о вакцинации граждан на спортивные, культурные и другие массовые мероприятия с посещением более 500 человек.