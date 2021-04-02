Банк «Левобережный» предлагает страхование от укусов клеща

Страховка покроет затраты по профилактике и лечению клещевого энцефалита и других заболеваний, передающихся через укус клеща.
Приближается сезон пикников. И чтобы отдых на природе был только позитивным, нужно соблюдать меры предосторожности.
При этом свести к минимуму затраты на лечение позволит полис «Антиклещ» от ВСК (САО ВСК), который можно оформить в любом офисе Банка «Левобережный».
Страховка за 300 рублей предусмотрена для детей от 1 года до 15 лет, за 350 рублей – для взрослых от 16 лет и старше.
Сумма страхового покрытия составляет 1,2 млн рублей. Полис действует 1 год и включает:
· введение иммуноглобулина;
· исследование клеща до 31.12.2021;
· стационарное и реабилитационно-восстановительное лечение после перенесенного заболевания, передающегося через укус клеща.
Страховой полис «Антиклещ» действует на территории всей страны.
Уточнить перечень медицинских организаций, оказывающих помощь по программе, можно в единой справочной службе Банка «Левобережный» (ПАО): 8-800-3333-555.
Выберите на сайте отделение банка, в котором вам будет удобно оформить полис.
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