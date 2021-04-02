УФАС в Новосибирске снова предъявила претензии к «цифровому» картелю

Новосибирским УФАС России пресечена деятельность картеля на рынке поставок цифровых технологий. Ответчиками по делу выступили компании ООО «Оптиком» и ООО «ПСК Оптиком» (ранее попадавшие в поле зрения антимонопольного органа), а также ООО «Универсальный сервис». Они признаны виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, сообщила пресс-служба УФАС.
— Указанные лица, осуществляя процессуально значимые действия на электронных торговых площадках, фактически отказались от конкурентной борьбы между собой. Предметом закупок, на которых действовал картель, в том числе являлось оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту фрагментов государственной инфокоммуникационной сети передачи данных Новосибирской области, — говорится в пресс-релизе службы.
По оценке комиссии Новосибирского УФАС России, сумма НМЦК исследованных аукционов составила 100 871 021 рубль, общий доход участников соглашения по результатам заключения государственных контрактов — 91 869 067,45 рубля.
Антимонопольным органом принято решение о направлении материалов дела в ГУ МВД России для принятия решении о наличии в действиях лиц состава ст. 178 УК РФ. Кроме того, ответчики будут привлечены к административной ответственности.
В Министерстве цифрового развития Новосибирской области в ответ заявили, что не согласны с принятым решением УФАС и намерены обращаться в арбитражный суд, чтобы его обжаловать.
По данным Rusprofile, ООО «ПСК ОПТИКОМ» являлось поставщиком в 18 государственных контрактах на сумму 499 млн рублей, из них 7 контрактов с Минцифры Новосибирской области на 433 млн. Выручка компании в 2019 году составила 114 млн рублей, прибыль — 2,3 млн. Директор и учредитель — Владислав Субочев. Он же учредитель ООО «Оптиком». Организация являлась поставщиком в 76 государственных контрактах на сумму 293 млн рублей, из них 26 контрактов на 178 млн рублей — с Минцифры Новосибирской области, 23 на 76 млн — с ГУ МВД Новосибирской области, 1 — с ФГУП «ГВСУ № 9» на 10,6 млн рублей. Выручка компании в 2019 году составила 21 млн рублей, убыток — 13 млн рублей. У компании ООО «Универсальный сервис» 2 ключевых заказчика — Минцифры Новосибирской области (13 контрактов на 76,5 млн рублей) и ГУ МВД России по Новосибирской области (1 контракт на 1,8 млн рублей). Учредитель и директор компании — Ирина Пальваль.
Фото pixabay.com — geralt
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