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УФАС в Новосибирске снова предъявила претензии к «цифровому» картелю

  • 02/04/2021, 13:45
Авторы: Юлия Данилова
УФАС в Новосибирске снова предъявила претензии к «цифровому» картелю
Информацию о выявленных фактах антимонопольная служба направила в ГУ МВД.

Новосибирским УФАС России пресечена деятельность картеля на рынке поставок цифровых технологий. Ответчиками по делу выступили компании ООО «Оптиком» и ООО «ПСК Оптиком» (ранее попадавшие в поле зрения антимонопольного органа), а также ООО «Универсальный сервис». Они признаны виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения, сообщила пресс-служба УФАС.

— Указанные лица, осуществляя процессуально значимые действия на электронных торговых площадках, фактически отказались от конкурентной борьбы между собой. Предметом закупок, на которых действовал картель, в том числе являлось оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту фрагментов государственной инфокоммуникационной сети передачи данных Новосибирской области, — говорится в пресс-релизе службы.

По оценке комиссии Новосибирского УФАС России, сумма НМЦК исследованных аукционов составила 100 871 021 рубль, общий доход участников соглашения по результатам заключения государственных контрактов — 91 869 067,45 рубля.

Антимонопольным органом принято решение о направлении материалов дела в ГУ МВД России для принятия решении о наличии в действиях лиц состава ст. 178 УК РФ. Кроме того, ответчики будут привлечены к административной ответственности.

УФАС нашла картель при реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в Новосибирске

УФАС нашла картель при реализации нацпроекта «Цифровая экономика» в Новосибирске

Напомним, в начале марта УФАС Новосибирской области сообщило о раскрытии картеля при реализации национального проекта «Цифровая экономика». Нарушившими закон о конкуренции (п. 1 ч. 1 ст. 17) признаны областное Министерство цифрового развития и связи, ООО «ПСК ОПТИКОМ», ООО «Оптиком». Речь шла о контракте на «Оказание услуг по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в образовательных организациях Новосибирской области», который Минцифры объявляло летом 2020 года. На торги были поданы заявки от 5 компаний: ООО «ПСК ОПТИКОМ», ООО «Оптиком», ПАО «Мегафон», ООО «НЦИ» и ООО «ГК «Компьютеры и сети». Цена предложения варьировалась от 394 до 398 млн рублей. «ПСК ОПТИКОМ» и «Оптиком» выступили с наименьшим предложением — 394 771 608 рублей. Победителем торгов была признана первая компания.

В Министерстве цифрового развития Новосибирской области в ответ заявили, что не согласны с принятым решением УФАС и намерены обращаться в арбитражный суд, чтобы его обжаловать.

По данным Rusprofile, ООО «ПСК ОПТИКОМ» являлось поставщиком в 18 государственных контрактах на сумму 499 млн рублей, из них 7 контрактов с Минцифры Новосибирской области на 433 млн. Выручка компании в 2019 году составила 114 млн рублей, прибыль — 2,3 млн. Директор и учредитель — Владислав Субочев. Он же учредитель ООО «Оптиком». Организация являлась поставщиком в 76 государственных контрактах на сумму 293 млн рублей, из них 26 контрактов на 178 млн рублей — с Минцифры Новосибирской области, 23 на 76 млн — с ГУ МВД Новосибирской области, 1 — с ФГУП «ГВСУ № 9» на 10,6 млн рублей. Выручка компании в 2019 году составила 21 млн рублей, убыток — 13 млн рублей. У компании  ООО «Универсальный сервис» 2 ключевых заказчика — Минцифры Новосибирской области (13 контрактов на 76,5 млн рублей) и ГУ МВД России по Новосибирской области (1 контракт на 1,8 млн рублей). Учредитель и директор компании — Ирина Пальваль.

Фото pixabay.com — geralt 

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : торги минцифры Картель


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